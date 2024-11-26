"Газпром" вже підготував план на випадок припинення транзиту через Україну

На даний момент цей план ще не узгоджений із вищим керівництвом

Російський газовий монополіст "Газпром", напевно, не планує транзит свого газу через територію України у 2025 році.

Про це повідомляє Reuters. Джерело агентства стверджує, що згідно з внутрішнім планом компанії на наступний рік, постачання газу до Європи транзитом через Україну не планується.

Водночас керівництву "Газпрому" та уряду Росії ще належить затвердити цей план, йдеться у публікації.

Також у "Газпромі" очікують, що експорт російського "блакитного палива" до країн Європи у 2025 році скоротиться до 39 млрд кубометрів через припинення транзиту через українську ГТС. Для порівняння: у 2024 році обсяг газу, що постачається до країн т.зв. "далекого зарубіжжя" становив 49 млрд кубометрів.

Під "далеким зарубіжжям" в Росії мається на увазі умовний термін, яким заведено позначати всі країни поза межами колишнього СРСР. Йдеться насамперед про країни Європи та Азію — сюди також відносять Туреччину, яка географічно розташована на стику двох континентів.

При цьому обсяги постачання російського газу до Туреччини навряд чи скоротяться, пише Reuters.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Раді припустили, що буде з транзитом російського газу.