Путін вибачився перед Азербайджаном, але не через збиття літака

Путін сказав, що за фактом катастрофи відкрито кримінальну справу

Російський президент Володимир Путін у телефонній розмові з головою Азербайджану Ільхамом Алієвим попросив вибачення за авіакатастрофу пасажирського літака AZAL. Утім, він перепросив лише за те, що трагедія сталася у повітряному просторі Росії.

За повідомленням росЗМІ, розмова відбулася з ініціативи російської сторони. Путін передав "глибокі та щирі співчуття" родинам загиблих та побажав швидкого одужання постраждалим.

Під час бесіди зазначалося, що азербайджанський літак, який прямував за розкладом, кілька разів намагався приземлитися в аеропорту Грозного. У цей час російські системи протиповітряної оборони нібито відбивали атаки українських дронів на Грозний, Моздок та Владикавказ.

Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. Наразі тривають слідчі дії та допити цивільних і військових фахівців.

Російські ЗМІ передають, що до розслідування долучилися два працівники Генеральної прокуратури Азербайджану, які прибули до Грозного. Вони співпрацюють з представниками Генпрокуратури та Слідчого комітету РФ.

На місці катастрофи поблизу казахстанського міста Актау також працюють спеціалісти з трьох країн — Росії, Азербайджану та Казахстану.

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer 190AR авіакомпанії Azerbaijan Airlines розбився 25 грудня в районі міста Актау. Повітряне судно прямувало з Баку до Грозного. Внаслідок катастрофи загинуло 38 осіб.

Також "Телеграф" писав, що літак, який впав у Казахстані, збила ракета. На борту було 67 людей.