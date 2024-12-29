Алиев рассказал, как сбили самолет "Баку-Грозный": наехал на Россию

Россия хочет уйти от ответственности, отметил Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines был сбит в воздушном пространстве России.

Об этом сообщают азербайджанские СМИ. По его словам, самолет получил повреждения снаружи, находясь над территорией РФ, вблизи города Грозный, столицы Чечни. Алиев также отметил, что самолет был приведен в неуправляемое состояние силами РЭБ ПВО — в результате сильно пострадала хвостовая часть самолета.

Президент добавил, что российские официальные структуры попытались скрыть факт уничтожения самолета. Для этого в информационное пространство была вброшена версия, что на борту самолета якобы был взрыв газового баллона.

"Это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести", — заявил президент Азербайджана.

Ильхам Алиев подчеркнул: окончательный вывод станет известен после открытия "черных ящиков". В то же время Азербайджан потребовал от России извинений за трагедию, признать свою вину и наказать виновников.

Напомним, ранее мы писали о том, как после крушения выглядел изнутри самолет, который упал в Казахстане.