Потрібно більше: в ЗМІ оцінили шанси Європи замістити військову допомогу Україні від США

Європа має засоби, проте ще потрібна політична воля – а з цим є проблеми

Європа здатна повністю замістити військову допомогу, яку зараз надають Україні США. Проте для цього європейським країнам доведеться щонайменше подвоїти як обсяги допомоги, яка надається Україні, так і темпи надання.

Про це повідомляє CNN із посиланням на звіт Кільського інституту економіки. Аналітики зазначають, що сумарно країни Євросоюзу надали Україні значно більше грошей, ніж США, проте з переданих 85 млрд доларів на військову допомогу було виділено тільки 5,6 млрд – все інше пішло на фінансові та гуманітарні потреби.

Проблема також в тому, що Європа не завжди може домовитися про спільні дії, особливо у питанні надання допомоги. США – одна країна, яка має власну зовнішню політику, а Євросоюз – це купа з 27 країн, кожна з яких має власну зовнішню політику, не завжди дружню для України.

"Комусь зручно купувати американську зброю та відправляти її Україні з конкретною метою вбивати російських солдатів, іншим – ні", – наводить приклад видання.

Європейське мислення та дії в плані оборони протягом війни значно еволюціонували, проте готовність інвестувати в оборону цілком не сформована. Наприклад, ЄС не може зважитися більш активно будувати нові заводи з виробництва зброї, хоча це наразі правильне рішення. Загалом, роблять висновок аналітики, ЄС має засоби, щоб замістити американську допомогу Україні. Проте малоймовірно, що Європа має стільки ж політичної волі, щоб зробити це насправді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про підсумки 20-го засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Партнери України запевнили у подальшій підтримці нашої країни.

США після довгої паузи ухвалили рішення виділити Україні довгоочікуваний новий пакет допомоги на 300 млн. доларів. Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що в новому пакеті було передано боєприпаси, яких може вистачити на "кілька тижнів, а можливо, і всього на пару тижнів".

Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю у 60 млн фунтів стерлінгів (близько 70 млн доларів США). До його складу увійдуть системи протиповітряної оборони та безпілотники.