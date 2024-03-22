Джонсона хочуть зняти з посади спікера Палати представників США: хто вимагає та які шанси

Питання за правилами має бути розглянуто протягом двох пленарних днів

Спікера Палати представників США Майка Джонсона, через якого зокрема гальмується допомога Україні, можуть усунути з посади. Відповідне клопотання вже було подано.

Про це повідомив український нардеп Ярослав Железняк. За його словами, відповідний документ подала ультраправа республіканка Марджері Тейлер Грін.

"Це питання за правилами має бути розглянуте протягом двох пленарних днів. Тобто це буде після перерви роботи Палати з 08 квітня. Виходить доля Джонсона зараз у руках демократів", — зазначив Железняк.

Що відбувається?

Як пише CNN, це сталося на тлі невдоволення щодо законопроєкту про державне фінансування. Палата представників має розглянути це питання протягом двох законодавчих днів після її визнання. При цьому 22 березня у другій половині дня Палата йде на двотижневу перерву. Тобто це відбудеться вже після перерви роботи Палати з 08 квітня.

Залізняк заявив, що зараз у Штатах шок щодо питання звільнення Спікера. І найбільше шоковані резолюцією звільнення Джонсона самі республіканці.

"Вони намагаються переконати Маджері Тейлер Грін не робити цього. Так як це дуже великий пас на демократів", — пояснює він.

Втім, на думку Железняка, "це марна трата часу".

"Там дуже незадоволені Бюджетом багато республіканців. Але…. Ніхто не буде ініціювати питання зняття Спікера. Тому що:

А) це марна трата часу і в такому випадку взагалі потім республіканці можуть втратити більшість

Б) демократи не дадуть голосів на відставку.

Це якщо дуже коротко. ", — каже він.

Проте клопотання було зареєстроване.

Подію також вже прокоментував і відомий бізнесмен і блогер Роман Шрайк. Він нагадав, що таке голосування по минулому спікеру МакКарті свого часу не увінчалося успіхом, але зайняло цілий місяць. А якщо так станеться і зараз, то рішення по допомозі Україні може стати ще далі, ніж зараз.

"Тому я не знаю, як оцінювати. Гірше ситуація, як на мене, не стала. Але чи можна з неї видавити щось хороше для нас — абсолютно неясно", — каже він.

Хто така Марджорі Тейлор Грін

Американський ультраправий політик, підприємниця та прихильниця теорій змови. Член Палати представників США від 14 виборчого округу штату Джорджія. Член Республіканської партії та прихильниця Дональда Трампа.

Грін підтримувала спростовані теорії змови, такі як "Піцагейт", твердження про те, що вбивства в школах були операціями під хибним прапором, і теорії змови про 11 вересня.

До речі, Железняк також нагадав один із недавніх постів Грін, де вона нахвалювала пропагандиста Такера Карлсона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Майк Джонсон обіцяє "швидкий розгляд" для законопроєкту про допомогу Україні.