Байден вирвався вперед: демократ випередив Трампа у новому опитуванні, але є нюанс

Останні соціологічні дослідження демонстрували перевагу лідера Республіканської партії

Чинний президент США Джо Байден та Дональд Трамп, колишній глава американської держави, забезпечили собі участь у виборах і якби виборці голосували зараз, то демократа обрали б 39% із них. На другому місці Трамп із показником у 38%.

Такі результати нового опитування, проведеного спільно з Ipsos, опублікувало інформаційне агентство Reuters. Зазначимо, що Байден випередив Трампа, але лише на 1%, а похибка становить 1,7%.

Байден випереджає Трампа на 1% у новому опитуванні

Соціологічне дослідження проводилося онлайн. У ньому брали участь 4094 американці з різних штатів. Вони могли проголосувати за обраного кандидата чи відмовитись відповідати.

Результати показали хитке лідерство Байдена. Якби вибори проводили зараз, то за нього віддали б свій голос 39% респондентів. За Трамп проголосували б 38%. Але варто враховувати похибку 1,7%.

Із опитаних 11% заявили, що проголосують за іншого кандидата. Не братимуть участі у виборах 5% респондентів. Чи не визначилися або не побажали відповідати на запитання ще 7%.

Зазначимо, що серед усіх учасників лише 3356 були зареєстровані. Похибка їх результатів трохи вища – 1,8%.

Опитування Reuters/Ipsos у січні демонструвало явну перевагу Трампа. Тоді за нього були готові проголосувати 40% респондентів. Чинного президента підтримали лише 34%.

Відрив скоротився у лютневому опитуванні. Трампа підтримали 37%, а Байдена також 34 відсотки.

Нагадаємо, що 5 листопада 2024 року у США відбудуться президентські вибори. Головні кандидати на перемогу – чинний глава держави Джо Байден та його попередник Дональд Трамп. Ці вибори вже прозвали "реваншем".

Раніше результати опитування Bloomberg News/Morning Consult підтвердили перевагу республіканця у семи ключових штатах. Близько 80% опитаних висловилися про вік Джо Байдена. Вони вважали його надто старим для виконання зобов’язань глави держави. Але результати медогляду підтвердили, що Байден може й надалі працювати у тому ж темпі.

Багато експертів побоюються перемоги Трампа. Нібито він підіграватиме Путіну і скоротить допомогу для України. Але з цією думкою не погоджується колишній британський прем’єр Борис Джонсон. Він вважає, що Трамп не покине Київ.

Раніше "Телеграф" писав, що може піти не за планом під час президентських виборів у США. Є прогнози, як це вплине на Україну.