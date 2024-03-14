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Байден вирвався вперед: демократ випередив Трампа у новому опитуванні, але є нюанс

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
Дата публікації
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Політики знову боротимуться за високу посаду Новина оновлена 14 березня 2024, 16:15
Політики знову боротимуться за високу посаду. Фото Колаж "Телеграф"

Останні соціологічні дослідження демонстрували перевагу лідера Республіканської партії

Чинний президент США Джо Байден та Дональд Трамп, колишній глава американської держави, забезпечили собі участь у виборах і якби виборці голосували зараз, то демократа обрали б 39% із них. На другому місці Трамп із показником у 38%.

Такі результати нового опитування, проведеного спільно з Ipsos, опублікувало інформаційне агентство Reuters. Зазначимо, що Байден випередив Трампа, але лише на 1%, а похибка становить 1,7%.

Байден випереджає Трампа на 1% у новому опитуванні

Соціологічне дослідження проводилося онлайн. У ньому брали участь 4094 американці з різних штатів. Вони могли проголосувати за обраного кандидата чи відмовитись відповідати.

Результати показали хитке лідерство Байдена. Якби вибори проводили зараз, то за нього віддали б свій голос 39% респондентів. За Трамп проголосували б 38%. Але варто враховувати похибку 1,7%.

Із опитаних 11% заявили, що проголосують за іншого кандидата. Не братимуть участі у виборах 5% респондентів. Чи не визначилися або не побажали відповідати на запитання ще 7%.

Зазначимо, що серед усіх учасників лише 3356 були зареєстровані. Похибка їх результатів трохи вища – 1,8%.

Опитування Reuters/Ipsos у січні демонструвало явну перевагу Трампа. Тоді за нього були готові проголосувати 40% респондентів. Чинного президента підтримали лише 34%.

Відрив скоротився у лютневому опитуванні. Трампа підтримали 37%, а Байдена також 34 відсотки.

Нагадаємо, що 5 листопада 2024 року у США відбудуться президентські вибори. Головні кандидати на перемогу – чинний глава держави Джо Байден та його попередник Дональд Трамп. Ці вибори вже прозвали "реваншем".

Раніше результати опитування Bloomberg News/Morning Consult підтвердили перевагу республіканця у семи ключових штатах. Близько 80% опитаних висловилися про вік Джо Байдена. Вони вважали його надто старим для виконання зобов’язань глави держави. Але результати медогляду підтвердили, що Байден може й надалі працювати у тому ж темпі.

Багато експертів побоюються перемоги Трампа. Нібито він підіграватиме Путіну і скоротить допомогу для України. Але з цією думкою не погоджується колишній британський прем’єр Борис Джонсон. Він вважає, що Трамп не покине Київ.

Раніше "Телеграф" писав, що може піти не за планом під час президентських виборів у США. Є прогнози, як це вплине на Україну.

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#США #Вибори #Опитування #Джо Байден #Дональд Трамп