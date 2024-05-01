Заборона імпорту російського урану до США: Сенат підтримав, але є нюанс

Росія — найбільший іноземний постачальник урану в США

Сенат США проголосував за закон, який забороняє імпорт збагаченого урану з Росії. Його мають схвалити у Білому домі, де вже заявили, що підтримують зусилля щодо блокування постачання російського реакторного палива.

Як пише Вloomberg, закон сенатори підтримали одноголосно. Він забороняє імпорт збагаченого урану з Росії до США через 90 днів після набрання чинності. Однак до січня 2028 року допускаються тимчасові винятки.

За даними Міністерства енергетики США, Росія постачала майже чверть збагаченого урану, який використовується для палива понад 90 американських комерційних реакторів. Вона є найбільшим іноземним постачальником та заробляє на цьому близько 1 мільярда доларів на рік. Заміщення постачання з РФ може виявитися складним завданням і призвести до підвищення вартості збагаченого урану приблизно на 20%.

Постачальники збагаченого урану США. Джерело: Управління енергетичної інформації США

Білий дім закликав до "довгострокової заборони" на російський імпорт. В адміністрації Джо Байдена наголосили, що це пріоритет національної безпеки, оскільки залежність від російських джерел урану створює ризик для економіки США та цивільної атомної промисловості. Бездіяльність у цій сфері призведе до того, що Росія продовжить утримувати глобальний урановий ринок на шкоду союзникам та партнерам США, зазначили у Байдена.

У статті пояснюється, що заборона імпорту вплине на операторів атомних електростанцій США через деякий час. Реактори зазвичай заправляються кожні 18–24 місяці, а закупівлі палива обговорюються завчасно. Це означає, що більшість підприємств вже накопичили достатньо урану, щоб забезпечити роботу своїх реакторів принаймні протягом наступних кількох років.

Як повідомляв "Телеграф", Міністерство фінансів США продовжило дозвіл на операції з фінансування енергетики із підсанкційними російськими банками. Нова ліцензія діятиме до 1 листопада 2024 року.