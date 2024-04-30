Санкції почекають: США відновили роботу з найбільшими російськими банками, у чому причина

Дозвіл тимчасовий

Міністерство фінансів США тимчасово дозволило здійснювати операції з російськими банками для розрахунків у сфері енергетики. Заборона на операції знята до 1 листопада 2024 року.

Про це свідчить ліцензія, видана американським міністерством. Серед банків, які отримали тимчасову ліцензію, названо банки "Відкриття", Совкомбанк, Росбанк, ВЕБ.РФ, банк "Зеніт" і банк "Санкт-Петербург".

У постанові міністерстві пояснили, що пов’язаними з енергетикою будуть вважатися трансакції, що стосуються видобутку, виробництва, переробки, зрідження, транспортування або купівлі нафти та інших енергоресурсів, включаючи ЗПГ, деревину, вугілля та уран. Ліцензія також дозволяє трансакції з російськими банками, пов’язані з виробництвом, постачанням або обміном енергією будь-якими способами.

Для довідки: США почали запроваджувати санкції проти російських фінансових інститутів із 2022 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що західні банки в 2023 році заплатили РФ більше податків, ніж до вторгнення.