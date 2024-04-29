У США є план, як зміцнити Україну: Блінкен виступив з обнадійливою заявою

Україна буде сильною у всіх планах

План російського диктатора Володимира Путіна стерти Україну з карти, приєднавши до складу Росії, не мав успіху. Ба більше, Сполучені Штати Америки мають свій план, який передбачає зміцнення України у багатьох аспектах.

Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен. Про це пише The Guardian.

У США, за словами Блінкена, є план, за допомогою якого Україна досягне успіху з часом: "сильна країна: у військовому, економічному, демократичному плані".

І це на противагу зусиллям Путіна стерти нашу країну з мапи світу.

"Тих задумів, які Володимир Путін мав щодо України від самого початку, стерти її з карти, щоб включити до складу Росії, більше немає. Це провалилося", — зауважив держсекретар США.

Він також наголосив, що агресія Росії була спрямована не тільки проти України, а й проти принципів міжнародної спільноти.

"Щодо України, нам вдалося об'єднати так багато країн, не тільки в Європі, а й за її межами, тому що країни визнають, що мала місце агресія не лише проти України, а й проти деяких основоположних принципів міжнародної системи", — сказав він на Всесвітньому економічному форумі в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Блінкен додав, що якщо залишити цей виклик безкарно, то "потенційні агресори скрізь звернуть на цю увагу і в нашому світі буде більше конфліктів".

Раніше "Телеграф" писав, що Міноборони Британії оцінює втрати російських військ у війні проти України у 450 000 вбитими або пораненими. А також 10 000 знищеної російської бронетехніки.