Запрет импорта российского урана в США: Сенат поддержал, но есть нюанс

Россия — самый крупный иностранный поставщик урана в США

Сенат США проголосовал за закон, запрещающий импорт обогащенного урана из России. Его должны одобрить в Белом доме, где уже заявили, что поддерживают усилия по блокированию поставок российского реакторного топлива.

Как пишет Вloomberg, закон сенаторы поддержали единогласно. Он запрещает импорт обогащенного урана из России в США через 90 дней после вступления в силу. Однако до января 2028 года допускаются временные исключения.

По данным Министерства энергетики США, Россия поставляла почти четверть обогащенного урана, используемого для топлива для более 90 американских коммерческих реакторов. Она является самым крупным иностранным поставщиком и зарабатывает на этом около 1 миллиарда долларов в год. Замещение поставок из РФ может оказаться сложной задачей и привести к повышению стоимости обогащенного урана примерно на 20%.

Поставщики обогащенного урана в США. Источник: Управление энергетической информации США

Белый дом призвал к "долгосрочному запрету" на российский импорт. В администрации Джо Байдена подчеркнули, что это приоритет национальной безопасности, поскольку зависимость от российских источников урана создает риск для экономики США и гражданской атомной промышленности. Бездействие в этой сфере приведет к тому, что Россия продолжит удерживать глобальный урановый рынок в ущерб союзникам и партнерам США, отметили у Байдена.

В статье поясняется, что запрет на импорт повлияет на операторов атомных электростанций США через некоторое время. Реакторы обычно заправляются каждые 18–24 месяца, а закупки топлива оговариваются задолго до этого. Это означает, что большинство предприятий уже накопили достаточно урана, чтобы обеспечить работу своих реакторов, по крайней мере, в течение следующих нескольких лет.

Как сообщал "Телеграф", Министерство финансов США продлило разрешение на операции по финансированию энергетики с подсанкционными российскими банками. Новая лицензия будет действовать до 1 ноября 2024 года.