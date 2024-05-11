Без звільнення територій та з відмовою від НАТО: як може виглядати план Трампа щодо завершення війни РФ проти України

Сам політик деталі свого плану поки що не розкривав

У разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США допомога Україні залежатиме від її участі у мирних переговорах із Росією. Тим часом Росія може позбутися санкцій, якщо піде на прийнятні для України умови.

Як повідомляє Associated Press, про це йдеться в політичній книзі "Америка перш за все", яка має бути опублікована у четвер. Авторами роботи є одна з наближених до Трампа груп, які намагаються закласти основу для його другої адміністрації.

Редактор книги Фред Флейтц зазначав, що він не входить до штабу Трампа, але деякий час був його радником з національної безпеки. Він висловив сподівання, що книга стане "путівником", який стане інтелектуальною основою для підходу можливого президента до національної безпеки.

Зокрема, там пропонуються орієнтири у підході до війни Росії проти України. Зокрема там йдеться, що США мають постачати майбутню військову допомогу Україні залежно від її участі у мирних переговорах із росіянами.

Автор висловлює думку, що ЗСУ швидше за все втрачатимуть позиції, а тому рекомендує США "не посилати зброю в тупикову ситуацію, в якій Україні зрештою буде важко перемогти". Однак він рекомендує відновити постачання як тільки буде укладено мирну угоду, оскільки це буде стримуючим фактором для подальших агресивних планів Кремля.

Проте автор водночас підтримує ідею того, що Україна не відмовлятиметься від своєї території та рано чи пізно її поверне, але вже покладаючись на дипломатію. Що, втім, не станеться доти, доки російський диктатор Володимир Путін не залишить свою посаду.

"Українцям буде важко прийняти мир, укладений шляхом переговорів, який не поверне всю їхню територію, принаймні тимчасово і не покладе на Росію відповідальність за різанину, влаштовану нею в Україні. Їхні прихильники теж. Але, як сказав Дональд Трамп у мерії CNN у 2023 році: "Я хочу, щоб усі перестали вмирати". Це також наш погляд. Це хороший перший крок", — йдеться у книзі.

Автор припускає, що Путін захоче піти на переговори, якщо лідери країн НАТО запропонують відкласти питання щодо приєднання України до Альянсу на тривалий період. Замість НАТО Україні пропонують двосторонню угоду зі США, проте конкретики щодо неї у книзі не наводиться.

Також у книзі йдеться про необхідність запровадити збори із продажу російських енергоресурсів, щоб профінансувати відновлення України.

Раніше "Телеграф" писав, що Дональд Трамп зробив нову скандальну заяву про допомогу Україні. Він сказав, що Європа має збільшити розмір допомоги Україні, який має зрівнятися з американською.