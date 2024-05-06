Польські політики докладуть максимум зусиль

Уряд Польщі має секретну зброю, яка здатна вплинути на рішення кандидата в президенти США Дональда Трампа в боротьбі з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема самі польські політики мають на меті зробити все можливе, аби перетягнути Трампа на свій бік.

Про це повідомляє Politico. Зазначається, що про наявність реального впливу і свідчить успіх зустрічі президента Польщі Анджея Дуди на Дональда Трапа.

Видання зазначає, що коли Конгрес США виділив пакет допомоги Україні на суму 61 млрд доларів, законодавці опозиційної польської партії "Право і справедливість" (PiS) поспішили заявити, що це сталося через вплив президента Анджея Дуди, який зустрічався з Трампом у Нью-Йорку кількома днями раніше. Тоді в обговоренні з Трампом також було питання військових потреб України. Також Дуду мав зустріч зі спікером Палати представників Майком Джонсоном.

За даними видання, попри те, що в розділеній Польщі, де існують розбіжності між урядом прем'єр-міністра Дональда Туска та "ПіС", також є "рідкісна згода" про необхідність перетягнути на свій бік Трампа.

Журналісти Politico пишуть, що зустріч Дуди збіглася зі зміною політики колишнього президента США і Республіканської партії щодо України. Трамп, який раніше робив позитивні заяви про Путіна і засуджував політичні проблеми в Україні, наступного дня опублікував заяву у своїх соціальних мережах: "Як усі погоджуються, виживання і сила України мають бути набагато важливішими для Європи, ніж для нас, але це також важливо і для нас! Рухайся, Європо, рухайся!"

Politico наголосило, що Трамп прагне публічного визнання, поваги та щоб його хвалили. Наприклад, політики "ПіС" завжди виступають на зборах американських консерваторів, а чинний президент Польщі — один з небагатьох, хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах 2020 року. Ба більше, у 2018 році адміністрація "ПіС" розглядала можливість назвати базу в Польщі "Форт Трамп", аби простимулювати у такий спосіб Білий дім розмістити там американські війська.

Раніше "Телеграф" писав, що Дональд Трамп зробив нову скандальну заяву щодо допомоги України. Він сказав, що Європа повинна збільшити розмір допомоги України, який має зрівнятися з американським.