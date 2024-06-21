Ніхто не знає, якою буде політика Трампа для України, - експосол США оцінив головний ризик

Дипломат Вільям Тейлор спрогнозував, чи зміниться підтримка Штатів після президентських виборів

Американський народ продовжує підтримувати Україну, і ця підтримка залишиться незмінною, незважаючи на результати виборів президента США у листопаді. Про це заявив посол США в Україні у 2006-09 роках, віце-президент Американського інституту миру Вільям Тейлор на спеціальній події Київського безпекового форуму, передає журналіст "Телеграфу".

За словами дипломата, наразі соціологічні опитування свідчать про рівні шанси кандидатів від республіканців і демократів перемогти на виборах.

— Політика щодо України президента Джо Байдена дуже чітка: це підтримка України. Але політика Дональда Трампа менш зрозуміла. Ніхто не знає, якою вона буде. Він часто сам не знає, що говорить про свою політику, — зазначив Вільям Тейлор.

Водночас експосол наголосив, що Конгрес США, як представник американського народу, демонструє підтримку України шляхом ухвалення відповідних законів з двопартійною підтримкою.

— Конгрес і американський народ підтримують Україну і продовжують підтримувати. 61 мільярд доларів є відображенням цієї потужної підтримки. І хто б не переміг на виборах президента США в листопаді, американський народ буде продовжувати підтримувати Україну, — впевнений він.

Тейлор також прокоментував нещодавню заяву Володимира Путіна щодо умов переговорів з Україною: "Це нерозумна заява, якою Путін вимагає від України віддати території для того, щоб розпочати переговори. Я б не звертав багато уваги на те, що він каже, а звертав би увагу на те, що він робить. Треба дивитися, що він робить і підтримувати Україну, робити все, щоб вона перемогла на полі бою. І саме на цьому ми маємо зосередитись".

Як повідомлялось, президентські вибори в США призначені на 5 листопада 2024 року. До 6 січня 2025-го голоси виборців мають бути офіційно підраховані в Конгресі, а 20 січня відбудеться інавгурація обраного президента.

Також "Телеграф" писав, за даними агентства Bloomberg, зростаюча кількість супротивників США на чолі з Росією намагаються вплинути на президентські вибори 2024 року. Попередньо стало відомо, що зловмисники будуть діяти за допомогою найманих комерційних фірм і використання генеративного штучного інтелекту.