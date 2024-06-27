"Нічого про Україну без України": у Байдена прокоментували так званий "мирний план" Трампа

За словами Кірбі, США з початку війни підтримують Україну, а плани Трампа – це плани Трампа, які не є позицією Білого дому

США продовжують дотримуватися позиції, що тільки Україна може вирішувати, коли та за яких умов можна вести переговори з російським режимом щодо припинення війни. Так званий "мирний план", який нібито презентували кандидату у президенти США Дональду Трампу його радники – це справа Трампа та його оточення, яка жодним чином не впливає на позицію діючої адміністрації Сполучених Штатів.

Про це сказав координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі на брифінгу в Білому домі. Кірбі у відповідь на прохання журналістів прокоментувати так званий "мирний план" Трампа дуже скептично оцінив задумку експрезидента США.

"Ви знаєте, я не збираюся вдаватися в публічну дискусію щодо того, що радники колишнього президента Трампа можуть або не можуть говорити з ним про це", — сказав він.

Кірбі нагадав, що США з початку війни підтримують Україну та чудово розуміють, що російському диктатору Володимиру Путіну не можна давати навіть тіні перемоги. Окрім того, США прихильні позиції "нічого про Україну без України", тобто будь-які питання, пов'язані з Україною, можуть обговорюватися тільки за її участі, в тому числі мирні плани та варіанти переговорів України з російським режимом.

"Зараз ми створили глобальну коаліцію — понад 50 країн, які підтримують Україну, коли вони захищаються. Він щойно підписав на G7 в Італії тиждень чи близько того історичну двосторонню угоду з України з безпеки. І він розуміє, що чим сильнішою буде позиція України на полі бою, тим сильнішою вона буде за столом переговорів, коли настане час. І знаєте, хто вирішить, коли настане цей час? Президент Зеленський. І більше ніхто… І ми наполегливо стоїмо, щоб переконатися, що президент Зеленський має все необхідне, щоб, якщо і коли він буде готовий взятися за стіл переговорів, він міг зробити це з позиції сили й щоб він знав, що він має нашу підтримку та підтримку ці близько 50 з гаком країн", – сказав він.

Як писав "Телеграф", нещодавно радники кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа представили йому план припинення війни в Україні. Вони пропонують йому у разі обрання президентом заморозити війну в Україні по лінії фронту.

При цьому чутки про так звані "мирні плани", які існують у Трампа, ходять вже не вперше. Так, президент України Володимир Зеленський на початку червня жорстко розкритикував подібні плани Трампа припинити війну в Україні, змусивши Україну піти на поступки російським терористам. Він зазначив, що такі плани є небезпечними для всього світу. Оскільки російський диктатор Володимир Путін не зупиниться на Україні, а піде далі з війною на країни НАТО.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що Трамп у разі перемоги на виборах має намір змусити Україну відмовитись від частини територій. У Трампа ці повідомлення назвали "фейковими новинами", але не стали вдаватися до конкретики щодо його реальних планів.