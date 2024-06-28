Від знайомства в клубі до життя в Білому домі: як Меланія та Дональд Трамп виглядали в молодості і якою була їхня історія кохання (фото)

У Меланії та Дональда Трампа одна спільна дитина — 18-річний син Беррон

Історія кохання Дональда Трампа та Меланії, яка зараз практично не з’являється на публіці, є дуже насиченою. Вони зустрілися, коли моделі було 27 років, а бізнесменові — 52. Але різниця у віці не завадила їм збудувати стосунки та шлюб, який триває вже 19 років.

"Телеграф" ділиться цікавими фактами з особистого життя Дональда та Меланії Трамп. Дізнайтеся, як вони виглядали в молодості, як познайомилися та пройшли непростий період президентства у США.

Зустріч у клубі та розкішне весілля

Пара познайомилася в клубі в Нью-Йорку, Дональд Трамп, який вже має великі статки й впливове становище у суспільстві, прийшов на вечірку із Селіною Мідельфарт, дочкою норвезького бізнесмена. Однак його увага була зосереджена на Меланії, яка на той момент будувала модельну кар’єру.

Меланія розповідала, що нічого не знала про Дональда і відмовилася давати йому свій номер, заявивши, що не хоче "бути однією з тих, кому він дзвонить". Натомість вона попросила Дональда залишити свій телефон. Через тиждень вона йому зателефонувала, вони зустрілися і незабаром Меланія переїхала до Трампа жити.

Фото: Getty Images

У 2004 Дональд зробив Меланії пропозицію руки й серця, подарувавши їй обручку в 12 каратів за 1,5 мільйона доларів. Але їхнє весілля відбулося через рік. Пара одружилася в Палм Біч (Флорида) і їхня церемонія стала одним із найрозкішніших на початку 2000-х років.

Фото: Getty Images

Весільна сукня Меланії важила 27-кілограмів, її створювали швачки Dior протягом 550 годин. Гостей заходу розважали Елтон Джон та Біллі Джоел.

Фото: Getty Images

Через рік у Меланії та Дональда Трампа народився син Беррон. Майбутня перша леді США не довіряла нянькам, тому сама займалася вихованням спадкоємця.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Період президентства Трампа

Коли Трамп заявив, що хоче балотуватися в президенти США, його дружина підтримала і була присутня на всіх ключових для нього подіях. У 2017 році вона стала першою леді США, але відмовилася переїжджати до Білого дому після перемоги Трампа на виборах. Вона часто приїжджала до Вашингтона, але жила разом із сином Берроном у Нью-Йорку, щоб він зміг закінчити навчання.

Фото: Getty Images

У 2020 році, коли Трамп програв вибори Джо Байдену, в мережі ходили чутки, що Меланія збирається подати на розлучення, але ця інформація не підтвердилася. Однак Меланія почала рідше з’являтися на публіці. У 2022 році вони разом відвідали Новорічну вечірку.

Фото: Getty Images

Після судових скандалів Дональда дружина залишається в "тіні" його політичних справ, вона навіть не була присутня на його передвиборчих дебатах. Востаннє її разом із Дональдом бачили у квітні 2024 року на благодійному заході.

Фото: Getty Images

"Телеграф" писав раніше, що у лютому 2024 року Меланія Трамп була помічена на публіці після похорону матері. Вона була на курортній віллі, розташованій у Палм-Біч (Флорида).