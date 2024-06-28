Завжди ходив із цією зачіскою: як змінювався Трамп з юності та до кандидатства у президенти США (фото)
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Зачіска стала частиною іміджу Трампа під час його публічної діяльності
У США відбувся перший раунд передвиборчих дебатів між чинним президентом США Джо Байденом та екс-президентом, а тепер знову кандидатом у президенти Дональдом Трампом. "Телеграф" вирішив згадати історію успіху Трампа, якому 14 червня виповнилося 78 років, і як він виглядав упродовж своєї кар’єри.
Дитинство і юність
Дональд Трамп народився після Другої світової війни у багатодітній родині заможного будівельного магната. У підлітковому віці він був неслухняною дитиною, за що батьки відправили його вчитися до військової академії в Нью-Йорку. Після її закінчення майбутній президент США також пройшов навчання у бізнес-школі.
Свої перші кроки у бізнесі Трамп робив у компанії свого батька, а пізніше заснував свій бізнес і став публічнішим. Вже з молодості він випускав книжки, організував своє реаліті-шоу "Кандидат" та не пропускав жодного конкурсу краси. До речі, конкурс краси "Міс Всесвіт" також належить Трампу. Він неодноразово потрапляв у скандали через цей конкурс, проте він дав йому не лише "доступ" до гарних жінок, а й корисні зв’язки.
Шлях Трампа у політику
Коли Дональд Трамп досяг неймовірного успіху в бізнесі, знявся в кіно та серіалах, став справжньою зіркою таблоїдів, йому цього здалося замало. У 2015 році Трамп вирішив балотуватися у президенти Америки. І як відомо, йому вдалося стати президентом, незважаючи на те, що він мав сильну опонентку Гіларі Клінтон.
Треба сказати, що вся президентська кампанія Трампа та час на посаді президента супроводжувалися численними скандалами та інтригами. Однак, однієї каденції Трампу здалося мало, тепер він знову вирішив балотуватися у президенти.
Після Трампа президентом США став і поки що залишається Джо Байден. Тепер саме він головний конкурент Трампа у передвиборчих перегонах. До речі, вони зустрілися віч-на-віч на передвиборних дебатах 28 червня.
"Смішна" зачіска Трампа і як він виглядає зараз
Зараз Дональду Трампу 78 років і він, як і раніше, носить свою "фірмову" зачіску, яка стала невід’ємною частиною його іміджу. Судячи з ранніх фото з молодості Трампа, він чи не з дитячого садка носить свою зачіску. У нього світло-русяве волосся і не дуже коротка стрижка з характерним проділом.
Часто зачіска та укладка Трампа ставали предметом глузувань і мемів у мережі, проте кандидат у президента США з іронією на це реагує і не збирається міняти стрижку.
Раніше "Телеграф" розповідав, про що говорили Трамп та Байден під час своїх дебатів. Головні цитати — про війну в Україні, вік та секс.