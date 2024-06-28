Завжди ходив із цією зачіскою: як змінювався Трамп з юності та до кандидатства у президенти США (фото)

Зачіска стала частиною іміджу Трампа під час його публічної діяльності

У США відбувся перший раунд передвиборчих дебатів між чинним президентом США Джо Байденом та екс-президентом, а тепер знову кандидатом у президенти Дональдом Трампом. "Телеграф" вирішив згадати історію успіху Трампа, якому 14 червня виповнилося 78 років, і як він виглядав упродовж своєї кар’єри.

Дитинство і юність

Дональд Трамп народився після Другої світової війни у багатодітній родині заможного будівельного магната. У підлітковому віці він був неслухняною дитиною, за що батьки відправили його вчитися до військової академії в Нью-Йорку. Після її закінчення майбутній президент США також пройшов навчання у бізнес-школі.

Дональд Трамп у дитинстві

Свої перші кроки у бізнесі Трамп робив у компанії свого батька, а пізніше заснував свій бізнес і став публічнішим. Вже з молодості він випускав книжки, організував своє реаліті-шоу "Кандидат" та не пропускав жодного конкурсу краси. До речі, конкурс краси "Міс Всесвіт" також належить Трампу. Він неодноразово потрапляв у скандали через цей конкурс, проте він дав йому не лише "доступ" до гарних жінок, а й корисні зв’язки.

Трамп у молодості

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Шлях Трампа у політику

Коли Дональд Трамп досяг неймовірного успіху в бізнесі, знявся в кіно та серіалах, став справжньою зіркою таблоїдів, йому цього здалося замало. У 2015 році Трамп вирішив балотуватися у президенти Америки. І як відомо, йому вдалося стати президентом, незважаючи на те, що він мав сильну опонентку Гіларі Клінтон.

Фото: Getty Images

Треба сказати, що вся президентська кампанія Трампа та час на посаді президента супроводжувалися численними скандалами та інтригами. Однак, однієї каденції Трампу здалося мало, тепер він знову вирішив балотуватися у президенти.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Після Трампа президентом США став і поки що залишається Джо Байден. Тепер саме він головний конкурент Трампа у передвиборчих перегонах. До речі, вони зустрілися віч-на-віч на передвиборних дебатах 28 червня.

"Смішна" зачіска Трампа і як він виглядає зараз

Зараз Дональду Трампу 78 років і він, як і раніше, носить свою "фірмову" зачіску, яка стала невід’ємною частиною його іміджу. Судячи з ранніх фото з молодості Трампа, він чи не з дитячого садка носить свою зачіску. У нього світло-русяве волосся і не дуже коротка стрижка з характерним проділом.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Часто зачіска та укладка Трампа ставали предметом глузувань і мемів у мережі, проте кандидат у президента США з іронією на це реагує і не збирається міняти стрижку.

Раніше "Телеграф" розповідав, про що говорили Трамп та Байден під час своїх дебатів. Головні цитати — про війну в Україні, вік та секс.