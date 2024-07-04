Проте дослідники кажуть, що дебати не надто вплинули на громадську думку

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп дуже жорстоко висловився на адресу свого суперника Джо Байдена після президентських дебатів минулого тижня. Колишній президент назвав нинішнього "купою л*йна, що розвалилася", що балансує на межі "виходу з гонки".

Ці слова одіозного республіканця потрапили на відео, яке поширилося у мережі. Подробиці повідомили у The Daily.

"Я штовхнув цю стару, зламану купу л*йна", — заявив Трамп.

На кадрах він заявляє, що вивів Байдена із президентських перегонів. "Це означає, що у нас є Камала (Гарріс — ред.)… Але чи можете ви уявити собі цього хлопця (Байдена — ред.), який має справу з Путіним та головою КНР, цією жорстокою людиною?", — каже Трамп.

Нагадаємо, що передвиборні дебати в США показали дуже невтішні результати для кандидата від демократів Джо Байдена. Однак на загальну картину виборчих симпатій це мало вплинуло.

Згідно зі звітом дослідницької групи Ipsos, яка провела опитування громадської думки, Байден все ще залишається лідером, хоч і втратив частину підтримки.

Чинний президент США мав до дебатів симпатії 48,2% виборців, а після — 46,7%. Його опонент республіканець Дональд Трамп хоч і виступив впевненіше, але рейтинг його підтримки зріс лише з 43,5% до 43,9%.

Раніше "Телеграф" писав, що редакційна колегія The New York Times після дебатів заявила, що Трамп становить загрозу для демократії, а тому закликала Байдена зняти свою кандидатуру, оскільки чинний президент США "вже не та людина, якою він був чотири роки тому".

Після цього у ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що Байден може зняти свою кандидатуру, якщо це рішення підтримають його близькі.