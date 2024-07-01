Все ще є шанс? Сімейна рада Байдена одностайна щодо його подальшої участі у виборах після невдалих дебатів

Найбільшу переконаність у потрібному рішенні висловили дружина та син президента

Сімʼя президента США Джо Байдена, яка одна з небагатьох може вплинути на участь чинного лідера в майбутніх виборах, закликала його не покидати перегонів. І це попри його невдалий виступ на дебатах.

Про це пише Gardian. Спонсори та наближені до президента люди обурені підготовкою Байдена до дебатів.

Зазначається, що після дебатів лідер США зібрався зі своєю родиною в Кемп-Девіді в неділю, 30 червня, де, як повідомлялося, обговорювалися питання щодо його політичного майбутнього. Поїздка, за даними видання, була запланована ще до провального виступу Байдена. На цій сімейній раді були присутні дружина президента, його діти та онуки.

New York Times зауважує, що рідні переконані в тому, що Байден все ще може показати американцям, що здатен відбути ще один президентський строк. Хоча його родина, як повідомляється, знала, наскільки погано він виступив, вони також продовжують думати, що він найкраща людина, щоб перемогти Дональда Трампа.

Associated Press повідомило, що найрішучіші голоси, які закликали Байдена протистояти тиску, щоб вийти з перегонів, були його дружина Джилл і син Гантер, якого нещодавно визнали винним у судовій справі.

За словами деяких спонсорів, було помилкою не дати президенту відпочити перед дебатами. Адже, дозволивши йому виступати втомленим, можна було очікувати низького результату.

Нагадаємо, ми писали, що чинний президент США Джозеф Байден міг провалити дебати проти експрезидента Дональда Трампа тому, що вони відбулися пізно. Байден звик працювати в інші години доби, тому дебати ввечері вибили його з колії.