Гарріс чи хтось іще? Демократи визначились із датою, коли назвуть кандидата в президенти, - NYT

Кандидати можуть претендувати на участь у голосуванні, якщо вони отримають підписи за висування не менше ніж 300 делегатів

Демократична партія обере свого кандидата у президенти Сполучених Штатів Америки під час онлайн-голосування до 7 серпня. Конкретної дати наразі немає.

Таку заяву зробив голова Національного комітету Демократичної партії Джеймі Харрісон. Про це пише The New York Times.

Кандидат на пост президента, яким на даний момент майже точно стане чинна віце-президент Камала Харріс, матиме право впливати на те, коли буде обрано кандидата віце-президента і коли за нього проголосують.

"Висунення кандидата в президенти під час віртуального голосування за кілька тижнів до зустрічі делегатів партії в Чикаго 19 серпня зведе з’їзд до суто церемоніальної функції", — йдеться у матеріалі.

Кандидати можуть претендувати на участь у голосуванні, якщо вони отримають підписи за висування не менше ніж 300 делегатів, але не більше 50 від одного штату.

Як повідомляє Associated Press, Віце-президент США Камала Харріс набрала достатньо голосів делегатів, щоб стати кандидатом у президенти США від Демократичної партії.

Вона отримала підтримку 2538 делегатів, що перевищує 1976, необхідних для перемоги у першому турі. При цьому жоден із делегатів, з яким зв’язувалося AP, не назвав інших кандидатів.

За словами голови демократичної партії штату Каліфорнія Расті Рікс, у вівторок 75-80% делегації штату перебували на телефонній нараді та підтримали Харріс одноголосно.

До речі, після того, як президент США Джо Байден вийшов із гонки, передвиборча кампанія Харріс встановила новий 24-годинний рекорд із пожертв на пост президента. Йшлося про 81 млн. доларів за добу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про демократів, які можуть замінити Джо Байдена.