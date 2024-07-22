Рокіровка кандидатів на виборах президента США: все, що відомо (оновлюється)

Байден знявся з виборів президента – що тепер буде з кандидатом від демократів

Президент США Джозеф Байден 21 липня офіційно повідомив, що виходить із передвиборчих перегонів. Він додав, що виконуватиме свої обов'язки лідера держави до кінця президентського терміну.

Останнім часом на Байдена чинився величезний тиск у контексті майбутніх виборів, оскільки у багатьох виникли сумніви, що його здоров’я дозволить йому обіймати президентську посаду ще 4 роки. Сам Байден до останнього моменту не хотів знімати кандидатуру, через що в нього почалися проблеми: десятки демократів офіційно звернулися до нього з вимогою піти, а спонсори заморозили 90 млн доларів пожертв.

Байден, доречі, став першим президентом США, який відмовився від висування на другий термін – за законом, президент США може займати посаду не більше двох термінів. До нього те ж саме зробив у 1968 році Ліндон Джонсон, у якого на тлі війни у В'єтнамі дуже сильно впав рейтинг.

Колишній президент США Барак Обама нещодавно заявив, що Байден зараз має дуже низькі шанси на перемогу. Йому потрібно тверезо оцінити перспективи та подумати щодо того, щоб не брати участь у передвиборчих перегонах.

21 липня, в той же день, як Байден зняв кандидатуру, віцепрезидент США Камала Гарріс заявила, що буде балотуватися у президенти США. Її кандидатура отримала величезну підтримку, оскільки Байден виступив саме на її користь.

Тепер Харріс повинні офіційно обрати або за допомогою віртуального голосування, або за допомогою конвенції. Обирати її будуть кілька тисяч делегатів від виборців-демократів. Інші кандидати також можуть приєднатися до перегонів.

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