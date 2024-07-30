Гарріс може обійти Трампа у президентських перегонах: CNN озвучив вагому причину

Тема абортів може бути її перевагою

Кандидатка в президенти США від демократів Камала Гарріс може обійти у перегонах свого супротивника республіканця Дональда Трампа. Це станеться, якщо вона поверне критичну групу виборців, які відмовилися від чинного президента Джо Байдена.

Зробити це вона може, завоювавши підтримку виборців, які згодні з нею щодо легалізації абортів. Про це пише CNN.

У деяких аспектах Гарріс справді ліберальніший за Байдена. Тема абортів може бути її перевагою, тому що право на переривання небажаної вагітності було найважливішим компонентом риторики демократів із самого початку цієї кампанії.

Слід зауважити, що цю позицію Байден поділяє, але не може красномовно про неї висловлюватися. Тому значна частина виборців його не підтримують. Крім того, ці ж самі представники електорату мають побоювання щодо віку чинного президента.

Оскільки Гарріс перебуває на вершині списку, демократи наразі бачать шанс переорієнтувати публіку на цю проблему та відновити свої позиції серед виборців за право на аборт, які помітно відійшли від Байдена.

"Вона здатна говорити про це так, як Байден, відверто кажучи, не міг", — сказала соціолог-демократ Ганна Грінберг, висловлюючи поширену точку зору в партії.

CNN нагадує, що у 2020 році Байден отримав близько 75% голосів виборців, які підтримують легальність абортів. У 2022 році кандидати від Демократичної партії також отримали близько 75% голосів від цієї групи. Йдеться саме про тих виборців, хто вважає, що аборти мають бути законними "за всіх чи більшості обставин".

Зважаючи на високий відсоток підтримки, ця група виборців була ключовою для успіху Демократів.

Не вміння Байдена говорити на цю тему призвело до зниження підтримки серед цих виборців. Якщо Камала Гарріс продовжуватиме активно педалювати легалізацію абортів, то змін у політичному ландшафті не уникнути.

Ще один не менш важливий нюанс – кампанія Трампа була побудована на тому, щоб обіграти саме Байдена. З відмовою чинного президента брати участь у гонці і приходимо Гарріс ситуація ускладнилася.

Раніше "Телеграф" розповів, чому Трамп може відмовитись від дебатів з Гарріс.