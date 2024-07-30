Трамп планує запустити рекламну кампанію проти Гарріс: хоче витратити на неї мільйони

Передвиборча кампанія Трампа забуксувала після того, як президент США Джозеф Байден знявся з виборів та висунув кандидатом Камалу Гарріс

Передвиборчий штаб експрезидента США Дональда Трампа планує запустити рекламну кампанію, яка покликана сповільнити зростання популярності віцепрезидента США Камали Гарріс. На кампанію хочуть витратити 10 мільйонів доларів США.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Цільова аудиторія кампанії – це шість штатів, які все ще вагаються, якого кандидата вони будуть підтримувати, Трампа чи Гарріс.

Зазначається, що це найбільше за обсягом придбання Трампом реклами з січня 2024 року, коли він купував рекламу, щоб боротися з суперниками у Республіканській партії. Штаб Трампа проігнорував пропозицію журналістів надати коментар з приводу запуску рекламної кампанії.

Зазначається, що передвиборча кампанія Трампа забуксувала після того, як президент США Джозеф Байден знявся з виборів та висунув кандидатом Камалу Гарріс. Усі посили щодо старості та недієздатності кандидата почали працювати вже проти самого 78-річного Трампа, оскільки Гарріс 59 років. Тому штаб експрезидента почав шукати нові шляхи, не менш брудні, ніж старі.

Зокрема 29 липня Трамп розмістив на своїй платформі Truth Social відео, де були змонтовані слова Гарріс зі старих інтерв'ю, передвиборних заходів та дебатів. Таким чином трампісти намагалися виставити Гарріс людиною, яка нібито відірвана від простих громадян США. Також на платформі протрампістського Ілона Маска з'явилося фейкове глузливе відео зі штучно згенерованим голосом Гарріс, яке містило численні образи на адресу її, Байдена, демократів та громадян США. Таким чином, Маск порушив власні правила соцмережі.

Раніше "Телеграф" писав, що за пост президента США Трамп буде боротись з Камалою Гарріс. Вочевидь, республіканцю буде нелегко. Гарріс використовує його ж методи проти нього та команди, і робить це досить успішно. До речі, ми вже розповідали, хто така Камала Гарріс, що говорить про Україну і які має шанси на перемогу.

23 липня Гарріс випередила експрезидента Дональда Трампа у загальнонаціональному опитуванні, яке провели після рішення Джозефа Байдена покинути президентські перегони. Гарріс набрала 44% симпатій виборців проти 42% у Трампа.