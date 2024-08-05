Допомоги Путіну не буде? ЗМІ дізнались, що Трамп пообіцяв Зеленському

Раніше Трамп вже коментував розмову з українським президентом

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським спростував інформацію про нібито підтримку російського диктатора Володимира Путіна. Також він пообіцяв українцям справедливий мир.

Про це пише Politico з посиланням на людей, знайомих з подробицями їхньої розмови. Зазначається, що після вибору та номінації Джей Ді Венса на посаду віцепрезидента США першим іноземним лідером, якому подзвонив Трамп, був Зеленський.

"Люди, які знайомі з деталями, наполягають, що це пройшло навіть краще, ніж можна зрозуміти з теплих відгуків щодо їхньої розмови. За їх словами, Трамп сказав Зеленському, що це "фейк", що він допоможе Путіну, і пообіцяв домагатися справедливого миру", — пише редактор відділу коментарів Politico, співзасновник видання Politico Europe та експерт з міжнародних питань Метью Камінскі.

Він нагадав, що раніше цієї весни Трамп надав спікеру Палати представників Майку Джонсону політичне прикриття. Після чого було схвалено пакета допомоги Україні на 60 мільярдів доларів.

"Той факт, що Трамп назвав це хорошим рішенням, означає, що його неприязнь проти Зеленського — це стара новина. Тому популістське крило партії було проти України. Якщо Трампа немає, то їх немає", — сказав колишній посол США в Україні Джон Гербст.

Камінскі вважає, що можлива перемога Трампа в листопаді не обов’язково означатиме приреченість України або врятування Путіна. На його думку, результат залишається невідомим, і люди навколо Трампа борються за це.

Нагадаємо, Трамп прокоментував свою розмову телефоном з лідером України Володимиром Зеленським, яка відбулася 20 липня. За його словами, він сказав Зеленському: "Ми маємо закінчити цю війну".