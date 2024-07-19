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Про мир із РФ, Трампа, F-16, свою відставку і не лише: що сказав Зеленський у новому інтерв’ю ВВС

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Президент торкнувся багатьох питань Новина оновлена 19 липня 2024, 07:50
Президент торкнувся багатьох питань. Фото Колаж "Телеграфу"

Він говорив про актуальні питання

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв’ю. Він говорив про можливість дипломатичного врегулювання війни та багато іншого.

"Телеграф" розповідає про основні тези Зеленського з його інтерв’ю ВВС. Він торкнувся широкого спектра питань.

Про наміри Трампа "завершити війну"

"Всі були б щасливими, якби одна людина у світі – неважливо, Дональд Трамп чи не Дональд Трамп – зміг би зупинити війну протягом 24 годин. Питання в тому, яка цьому ціна і хто її заплатить. Я не маю на увазі, що його ідея змусити нас за це заплатити, але якщо він хоче закінчити це за добу якимось простим способом, тобто змусити нас просто зупинитися, віддати [території] і забути про санкції, відкинути все це, Путін забере землю, Путін здобуде перемогу для свого суспільства. Ми ніколи не підемо на це, ніколи", — заявив він.

Про дипломатичне врегулювання війни

Зеленський не відкидає варіанта повернення якихось окупованих територій шляхом переговорів з Росією. Водночас глава держави наголосив, що для цього світ має тиснути на РФ.

"Це залежатиме від партнерів, які тиснуть на Росію, щоб Росія погодилася сісти і подумати про припинення війни. Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти", — вважає Зеленський.

Про ставлення Ді Венса до України

"Можливо, він [Ді Венс] справді не розуміє, що відбувається в Україні, тому ми маємо працювати зі Сполученими Штатами. І якщо нова команда прийде, то ми теж будемо з нею працювати, важко працювати. Нам не звикати до важкої роботи", — зауважив президент.

Про нового британського прем’єра Кіра Стармера та потреби України

"Я не думаю, що позиція Британії зміниться. Але я хотів би, щоб прем'єр-міністр Стармер став особливим – говорячи про міжнародну політику, про захист світової безпеки, про війну в Україні", — сказав Зеленський.

За словами президента, Україні потрібна сильна підтримка прем’єр-міністра Великобританії. Зеленський додав, що Києву потрібний дозвіл бити зброєю великої дальності по цілях на території РФ.

"Нам це дуже потрібно, вони націлені на наші лікарні, школи, університети. Я сказав вам, що вони націлені на наших цивільних. Ми просто хочемо мати можливість відповідати – по цих точках, з яких вони атакують нас", — пояснив президент.

Про свою ймовірну відставку

"Я не впевнений, що я якась особлива людина чи щось подібне до цього. У мене просто добрі батьки і я сповідую цінності, цінності звичайних нормальних людей. Так, я готовий [передати крісло президента іншій людині], але не до тих пір, доки не закінчиться війна. Ми повинні закінчити це", — заявив Зеленський.

Про F-16

Президент зазначив, що Україна мала надію, що літаки, які вона розраховувала отримати цього літа, допоможуть на полі бою. Проте їх досі немає.

"Пройшло 18 місяців, а літаки до нас не долетіли", — сказав він, зазначивши, що вдячний за те озброєння, яке дають Україні.

Водночас, за словами Зеленського, винищувачі F-16 необхідні для того, щоб допомогти подолати домінування Росії в повітрі. Вони, зазначив він, дадуть змогу "розблокувати небо".

Як повідомляв "Телеграф", днями Зеленський дав пресконференцію. Він говорив про мирний план, настання росіян з півночі та дав оцінку головному ЗСУ Олександру Сирському.

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#Війна #Інтерв'ю #Володимир Зеленський