У Трампа відреагували на кандидатуру віцепрезидента від Харріс: Венс вже назвав умову для дебатів

Кандидатуру Волза ще офіційно не затвердили

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс хоче провести дебати з кандидатом на цю посаду від Демократичної партії Тімом Волзом. Проте це має відбутися не зразу.

Про це Венс заявив в ефірі CNN. Водночас він зазначив, що планує зустрітись з Волзом лише після того, як той офіційно стане кандидатом у віцепрезиденти.

"Чи був би я шокований, якби демократи здійснили ще одну заміну кандидата? Ні, не був би. Тож дивіться, ми зачекаємо, доки вони дійсно висунуть Камалу Гарріс і Тіма Волза перш ніж проводити дебати. І тоді, звичайно, ми хочемо провести активну дискусію", — підкреслив Венс.

Нагадаємо, кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс визначилась з кандидатурою віцепрезидента ― ним став губернатор Міннесоти Тім Волз. Він підтримує Україну у боротьбі проти російського загарбника.

Своєю чергою Джей Ді Венс на противагу Волзу не підтримує Україну та відомий своїми скандальними заявами. Венс виступає проти надання допомоги Києву. Він порівнював Україну з Афганістаном та закликав не передавати зброю.