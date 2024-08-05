Гарріс вдарила по карману: після появи нового кандидата на виборах Трамп втратив купу грошей

Трамп втратив сотні мільйонів доларів на тлі новини, що Гарріс йде в президенти

Експрезидент США Дональд Трамп після того, як чинний голова Сполучених Штатів Джозеф Байден поступився місцем кандидата у президенти Камалі Гарріс, зазнав не тільки політичного та морального, але ще й економічного удару. Ціна акцій його компанії Trump Media впала на щонайменше 900 мільйонів доларів США.

Про це повідомляє CNN. Загальна частка Трампа у компанії стрімко подешевшала після того, як 21 липня віцепрезидент Гарріс публічно оголосила про свої плани взяти участь у президентських виборах.

З цього дня почалося падіння вартості акцій Трампа. Його частка в Truth Social скоротилася, а ціна акцій Trump Media впала на приблизно 23%. Загальна оцінка частки Трампа в компанії впала з 4 млрд до 3,1 млрд доларів США. Такі дані наводять біржі, на яких торгуються ці акції.

Експерти сказали, що коливання цін на Truth Social насправді є типовими для будь-якого медіаактиву Трампа, оскільки це відбиток його стилю керування. Трамп часто розганяє емоційні теми, не спираючись при цьому на стійку стратегію. Загальна оцінка Trump Media навіть після такого падіння все ще вважається доволі високою: не менше, ніж 5,9 млрд доларів. Втім, низка експертів вважає оцінку завищеною – на їхню думку, бізнес Трампа має низький рівень прибутковости, а соціальні мережі обмежене охоплення аудиторії.

Раніше "Телеграф" писав, що за пост президента США Трамп буде боротись з Камалою Гарріс. Вочевидь, республіканцю буде нелегко. Гарріс використовує його ж методи проти нього та команди, і робить це досить успішно. До речі, ми вже розповідали, хто така Камала Гарріс, що говорить про Україну і які має шанси на перемогу.

23 липня Гарріс випередила експрезидента Дональда Трампа у загальнонаціональному опитуванні, яке провели після рішення Джозефа Байдена покинути президентські перегони. Гарріс набрала 44% симпатій виборців проти 42% у Трампа.

Передвиборчий штаб експрезидента США Дональда Трампа планує запустити рекламну кампанію, яка покликана уповільнити зростання популярності Камали Харріс. На кампанію хочуть витратити 10 мільйонів доларів США.