"Медовий місяць" закінчився: Гарріс неочікувано втрачає рейтинг напередодні дебатів із Трампом

Трамп та Гарріс йдуть майже нога в ногу

Рейтинг кандидатки у президенти США від демократів Камали Гарріс вперше знизився та майже зрівнявся з її суперником від республіканців Дональдом Трампом. За результатами останнього опитування, Камалу підтримує 49%, а Дональда — 47% американців.

Про це пише The Telegraf. Зазначається, що рейтинг Трампа сильно не змінився порівняно з липневим опитуванням.

У виданні наголошують, що наразі Гарріс іде врівень із Трампом або має незначну перевагу, згідно із середніми показниками опитувань. Проте ці результати по країні відповідають опитуванням у семи штатах, які "вагаються".

Зниження рейтингу Камали і майже повна рівність у відсотках з Трампом може негативно вплинути на результати дебатів з ним, які заплановані на 10 вересня. Водночас для кандидата від республіканців це вигідно і створює важіль впливу та тиску.

"Медовий місяць офіційно закінчився", — тріумфально заявив Politico речник Трампа Джейсон Міллер після публікації результатів опитування.

Зауважимо, що станом на 3-6 вересня опитування стосовно Гарріс та Трампа мало таке співвідношення — 47% та 48%. Проте вже у неділю, 8 вересня, цифри змінились на 49% та 47% відповідно.

Окрім того, 28% ймовірних виборців заявили, що їм потрібно більше дізнатися про Гарріс, тоді як 9% заявили, що їм потрібно більше дізнатися про Трампа.

Нагадаємо, Дональд Трамп натякнув, як може зупинити війну в Україні. Йдеться не про посилення санкцій.

Раніше "Телеграф" писав, що президент РФ Володимир Путін назвав фаворита на виборах США. І ним виявився не Трамп.