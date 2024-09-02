Масштабний з'їзд не допоміг: Гарріс все ще не має істотного відриву від Трампа

Зараз перевага Гарріс складає від 4% до 6%, тобто вона не така вже й велика

Попри проведення масштабного Національного з'їзду Демократичної партії віцепрезидент США Камала Гарріс не змогла отримати суттєвого розриву зі своїм опонентом, Дональдом Трампом. Зараз вона випереджає його лише на кілька пунктів.

Про це повідомило американське видання The Hill із посиланням на нові результати опитування ABC News/Ipsos. Зараз Гарріс має 50% голосів проти 46% експрезидента серед усіх зареєстрованих виборців та 52% проти 46% Трампа серед ймовірних виборців, тобто перевага в неї від 4% до 6%.

Зазначається, що за Гарріс готові голосувати 54% жінок та 46% чоловіків, за Трампа – 41% та 51% відповідно. 56% громадян США позитивно оцінюють кампанію Гарріс, 41% позитивно ставиться до кампанії Трампа.

Проте у ключових питаннях – зокрема економіка та інфляція, та врегулювання ситуації на південному кордоні США – Трамп має перевагу над Гарріс у 8-9 процентних пунктів. В питаннях захисту демократії та прав і свобод американців люди більше довіряють Гарріс, ніж Трампу.

"Це опитування слідує за низкою інших опитувань, які показують, що Гарріс тримається з мінімальною перевагою над Трампом, який здебільшого відкидає зростання підтримки віцепрезидента", – резюмувало видання.

Зазначимо, що в останній день Національного з’їзду Демократичної партії США в Чикаго Камала Гарріс офіційно прийняла номінацію кандидата на пост президента від Демократичної партії. У своїй промові, яку журналісти назвали головною за всю її політичну кар’єру, вона пообіцяла бути президентом для "всіх американців" і заявила, що рішуче підтримуватиме Україну та НАТО.

Як повідомляв "Телеграф", Трамп у спробах очорнити Гарріс заявив, що вона нібито зустрічалася з президентом Росії Володимиром Путіним за кілька днів до того, як РФ напала на Україну у 2022 році. Проте аналітики розвінчали його брехню.