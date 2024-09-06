Ще не виграв, а вже щось обіцяє: Трамп запропонував Маску посаду в американському уряді

Трамп не став розкривати подробиць щодо того, як буде працювати установа, яку очолить Маск

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на президентських виборах 2024 року він запропонує посаду мільярдеру Ілону Маску. Трамп хоче створити комісію з ефективності уряду, а Маск її очолить.

Про це повідомляє Reuters. Трамп, пише інформаційне агентство, заявив, що Маск вже погодився зайняти пропоновану йому посаду в уряді на чолі цієї комісії.

Трамп не став розкривати подробиць щодо того, як буде працювати ця комісія, проте заявив, що вона розробить план усунення "шахрайства та неналежних платежів" у федеральному уряді. На все це в комісії буде шість місяців.

"Я створю комісію з ефективності уряду, завданням якої буде проведення повного фінансового аудиту та аудиту ефективності роботи всього федерального уряду і надання рекомендацій щодо радикальних реформ", – сказав Трамп.

Маск, зі свого боку, підтвердив цю інформацію. Не так давно він розповів, що дійсно мав розмову з Трампом та додав, що сам зацікавлений попрацювати в комісії з ефективності уряду.

"Я з нетерпінням чекаю можливості послужити Америці, якщо з'явиться така можливість. Мені не потрібна ні зарплата, ні титул, ні визнання", – заявив мільярдер.

Нагадаємо, Трамп неодноразово заявляв, що закінчить війну Росії проти України за 24 години після того, як знову стане президентом США. При цьому він ніколи не говорив про те, як саме він збирається це зробити.

При цьому багато знайомих з Трампом люди попереджали, що в багатьох випадках політик не може пояснити свої плани, оскільки сам не знає, що робитиме. Наприклад, такі слова звучали від нинішнього кандидата у віцепрезиденти від Республіканської партії Джей Ді Венса.