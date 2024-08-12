"Поговорю з Байденом": сенатор США придумав, де ще Україна може знайти пілотів F-16
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Україні запропонували радикальний спосіб вирішити проблему нестачі пілотів
Влада США може запропонувати своїм пілотам F-16 на пенсії підтримати Україну. Таким чином ЗСУ зможуть використовувати західні літаки до того, як навчать своїх пілотів.
Про це розповів сенатор-республіканець Ліндсі Грем під час візиту до Києва 12 серпня. Його слова наводить "РБК-Україна".
"Пілотів F-16 на пенсії, які хочуть воювати за свободу, може найняти Україна. Українці шукатимуть серед країн НАТО готових пілотів, які вийшли на пенсію, щоб допомогти їм, доки Україна не навчить своїх пілотів", — сказав він.
За словами Грема, Київ зможе скористатися літаками, які він отримає від союзників ще до того, як його пілоти завершать навчання.
Сенатор додав, що має намір звернутися з відповідним проханням до президента США Джо Байдена і наполягатиме, щоб цей дозвіл набув чинності до того, як глава Білого дому залишить посаду.
Як повідомлялося раніше, підполковник ВПС США у відставці Ден Хемптон, якого ще називають "найбільш смертоносним пілотом F-16" в американській армії, раніше виступав з аналогічною ідеєю. За його словами, Україна точно не має часу, щоб навчати пілотів на своїй території, однак у світі знайдеться велика кількість добровольців з багатьма тисячами годин нальоту, які погодяться знову сісти за штурвал, якщо Київ їх покличе.