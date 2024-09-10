США завмерли в очікуванні дебатів Трампа і Гарріс: де та коли дивитись в Україні

Розповідаємо, де і коли дивитись прямий етер дебатів

США готуються до продовження політичної гонки. У вівторок, 10 вересня, відбудеться одна з головних подій року — дебати між віцепрезиденткою від Демократичної партії Камалою Гарріс та експрезидентом США, представником Республіканської партії Дональдом Трампом.

Це ключовий етап перед виборами США, які відбудуться 5 листопада. Він дозволить визначитись з вибором тим, хто досі цього не зробив.

Дебати між Гарріс та Трампом: що треба знати

Дебати відбудуться у Національному конституційному центрі у Філадельфії. Дональд Трамп та Камала Гарріс, попри те, що обидва давно в політиці, вперше зустрінуться — до цього вони жодного разу навіть не розмовляли телефоном. Дебати будуть тривати 90 хвилин, і мають бути доволі цікавими та напруженими. Прогнозується, що політичний двобій будуть дивитись десятки мільйонів американців. Зараз у Гарріс перевага у 2-3 відсотки, тож у Трампа, який програв попередні вибори Байдену, на кону зараз майже все.

Трамп матиме першість на цих дебатах — так визначило жеребкування. Він першим виголошуватиме промову і обиратиме порядок виступів. Ставити питання будуть лише ведучі. На відповідь є 2 хвилини, на спростування заяв свого конкурента — також 2 хвилини, одна хвилина для пояснень, а також кожному кандидату дадуть вкінці 2 хвилини для виголошення заключної промови.

Те, що дебати будуть запеклими, підтверджують також раніші слова Гарріс та Трампа про свого опонента. Гарріс називає Трампа несерйозною людиною, натякаючи на його різкі вислови та політичну кар’єру, пов’язану зі скандалами. Вона вважає, що повернення Дональда Трампа у Білий дім — це доволі небезпечно. Водночас Трамп зневажливо оцінює інтелект Гарріс і називає її "небезпечною жінкою".

А прихильники Дональда Трампа з одного боку та Камали Гарріс — з іншого, уже вдаються до відверто провокативних рекламних роликів. Ось, до прикладу, американський комітет політичної дії (недержавна організація, яка збирає та передає кошти на кампанії за або проти певних кандидатів), і який пов’язують з Ілоном Маском, відверто підтримує Дональда Трампа. Представники організації поширюють ролики, націлені на виборців, які поки що не визначились. У них зображена Гарріс, яка хоче нібито створити щось на кшталт Радянського Союзу у Пенсильванію. "Товариш Камала", яка прагне зробити "маленький соціалізм" у цьому штаті, — так зневажливо говориться про кандидата у президенти США.

Тим часом прихильники віце-президентки також створюють рекламні ролики проти Трампа. Зокрема, Євангельська група агресивно намагається відштовхнути від експрезидента членів консервативної християнської спільноти. У цьому ролику використовуються вирізки з деяких жорстких слів Трампа.

Де дивитись дебати?

Дебати буде транслювати телеканал ABC News Live у прямому етері. Він розпочнеться у вівторок, о 21:00 за місцевим часом (04:00 за Києвом, у середу 11 вересня). Переглянути можна за посиланням https://abcnews.go.com/Live. Також трансляція відбудеться на каналі CNN за цим посиланням — https://www.youtube.com/watch?v=T89NYFjEAiM

Раніше "Телеграф" також писав, що боротьба за крісло президента США триває. Попри реальну перевагу, у Гарріс є окремі слабкі місця.