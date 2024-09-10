Тема України не в пріоритеті: букмекери дали прогноз на дебати Трампа та Гарріс

Дебати обіцяють бути спекотними

Увечері вівторка, 10 вересня (або близько 4:00 11 вересня за Києвом), пройдуть дебати кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Камали Гарріс. Через особливості політичного життя Штатів, за цією подією стежитимуть дуже багато людей, а букмекери вже приймають ставки.

Прогнозом букмекерів поділився канал ABC. На їхню думку, без обговорення теми України не обійдеться, проте вона не буде ключовою.

Очікується, що головною темою в міжнародній політиці для кандидатів буде тема Китаю, хоча в цьому плані він має майже стільки ж шансів, як і Росія. Також є суттєва ймовірність, що на першому місці опиниться Ізраїль.

Шанси на те, що домінуватиме в обговоренні Україна, є, але їх значно менше. На думку букмекерів, ймовірність того, що саме Україна стане найбільш обговорюваною країною під час дебатів становить 1 до 6,5.

Щодо світових політиків, то тут цифри склалися дещо іншим чином. Букмекери значною мірою переконані, що найбільше уваги отримає голова Кремля Володимир Путін, проте є чимала ймовірність того, що це може бути прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

В українського президента Володимира Зеленського шанси значно менші та становлять 1 до 6. Що, втім, вище, ніж у лідера КНДР Кім Чен Ына з шансом у 1 до 7,5.

Букмекери також оприлюднили коефіцієнти навіть на зовсім незначні моменти. Наприклад, вони переконані, що кандидати не потиснуть один одному руки.

Цікаво, що букмекери не мають абсолютної впевненості, що кандидати присвятять багато уваги діям попередніх президентів.

Як відомо, Трамп і Гарріс до дебатів навіть не розмовляли телефоном, а тому це буде перша їхня зустріч. Очікується, що дебати будуть напруженими та триватимуть 90 хвилин. За попередніми оцінками, Гарріс має невелику перевагу в симпатіях виборців, а тому для Трампа важливо викластися на повну.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше писав про те, хто вигідніший Україні на посаді президента США. У будь-якому з наслідків ситуація для Києва буде не такою однозначною, як може здатися.