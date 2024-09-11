Журналіст Леонід Швець спеціально для "Телеграфу" дав оцінку дебатам між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом

Вона зробила це

"Джо Байден буде дуже щасливий вранці, коли прокинеться і подивиться все це", — пожартував американський комік Джиммі Кіммел про вечір, коли відбулися президентські дебати між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Жарт грає фарбами, якщо згадати, що у Штатах трансляція півторагодинного ефіру розпочалася о 21:00 за Північноамериканським східним часом. В Україні було 4:00, не спати навіть молодшим, ніж в американського президента, організмам було складніше, але воно того вартувало.

Найзатятіші прихильники Трампа після дебатів щасливі не були, вимушено визнаючи успіх Гарріс.

"Я думаю, що Камала Гарріс перевершила дуже низькі очікування, які спеціально на неї покладалися", — прокоментував Вівек Рамасвамі, колишній кандидат у президенти та більший трампіст, ніж сам Трамп. Майже тими ж словами описав те, що сталося, Ілон Маск, який не шкодує зусиль, щоб підтримати спроби 45-го президента стати 47-м: "Камала Гарріс сьогодні ввечері перевершила очікування більшості людей". Щоправда, відразу зауважив, що "ми ніколи не досягнемо Марса, якщо Камала переможе". Кому що.

Сам Дональд Трамп, зрозуміло, тримає обличчя та наполягає на перемозі: "Я вважаю, що це були мої найкращі дебати за весь час, особливо тому, що в них брали участь троє проти одного!" Це було посилання на фактчекінг, яким по ходу займалися модератори від каналу ABC: Трампа викривали у брехні частіше, ніж його суперницю. Власне, її – жодного разу.

І треба погодитися з тими, хто говорить про перевершені Камалою очікування. Вихідні позиції були на її користь. Для Трампа це були сьомі президентські дебати, для Гарріс перші. Він був телезіркою з величезним досвідом публічних виступів ще до початку політичної кар’єри, медійність його головний козир, який дозволив повністю зачистити під себе Республіканську партію, з усіма її вульгарними старими авторитетами та висхідними молодими зірками. Камала Гарріс зовсім не така яскрава постать, віцепрезидентом при Байдені вона була куди менш помітною, ніж він сам у тій самій якості за Обами. Вона загалом звичайна. Трамп, як не крути, видатний феномен. Вона — вишколений, "зроблений" політик, він — політик від природи, з приголомшливим чуттям і миттєвою реакцією. Пам’ятаєте його кулак у повітря та заклик: "Fight!" — "Боріться!" — за хвилину після того, як біля вуха пролетіла куля?

Тим сильніше вражає, як Гарріс технічно розібрала суперника на частини, та ще й змусила його їй у цьому допомогти. Покликана викликати гнів виборців розповідь про мігрантів з Гаїті, які на вулицях Спрингфілда відловлюють свійських тварин, щоб вжити їх у їжу, виявилася тут же викритою туфтою, дико всіх розсмішив і вже породив безліч мемів, змусивши згадати, що родина Сімпсонів зі знаменитого мультфільму мешкає саме у Спрингфілді. Про таку самопідставу опонента можна було лише мріяти.

Трамп мав базову перевагу критики чинної влади, якій завжди є що поставити у провину, і він намагався нею скористатися, але залишилося повне враження, що до дебатів він не став готуватися, сподіваючись на свої чарівні мовні вміння і з нехтуванням поставившись до здібностей суперниці. Дональд Трамп і суперників-чоловіків намагається всіляко принизити, з жінками включається очевидна мізогінія, а у випадку з Камалою ще й з расистськими нотками. Це може імпонувати якійсь частині виборців, дрімучих білих провінційних мачо, яким він регулярно підморгує, але позбавляє можливості серйозно поставитися до супротивниці з відповідними наслідками.

Більшість порушених у дебатах тем важливі насамперед для американської аудиторії, але два моменти стосуються безпосередньо України. Дональд Трамп відмовився однозначно відповідати на запитання, чи він виступає за перемогу України, заявивши, що виступає за мир. Досягне він його, посадивши Зеленського та Путіна за стіл переговорів. А коли Гарріс поставила під сумнів міжнародний авторитет та компетентність колишнього президента у сфері національної безпеки, послався на високу оцінку, яку йому дав угорський прем’єр Віктор Орбан, ще один визначний миротворець. У цьому місці вистави тих українців, які сподіваються, що Дональд Трамп на чолі Білого дому буде рішучішим у боротьбі з Путіним, ніж адміністрація демократів, дещо похитнулися.

Щодо технічного боку справи, впало в очі, наскільки команда Гарріс відпрацювала помилки, допущені Байденом у попередніх дебатах. Її рішуча прохідка перед початком дебатів на територію Трампа на сцені, до його трибуни, і примус того до рукостискання були очевидною домашньою заготівлею, покликаною зламати його агресивне домінування. Під час виступу опонента вона мімікою та жестами коментувала його слова, що разюче відрізнялося від поведінки Байдена, який вислуховував Трампа з відкритим ротом на застиглому обличчі. На тлі похмурого, насупленого і скутого в рухах Трампа вона виглядала яскравіше, позитивніше, жвавіше: картинка має величезне значення, чи йому не знати. Під час своїх виступів Камала часто дивилася на суперника і зверталася до нього, він не дивився в її бік взагалі, згорбившись над трибуною. "Немедійна" Гарріс обіграла медійного Трампа на його полі.

Про те, наскільки перемога на дебатах позначиться на електоральній підтримці, стане відомо пізніше. Але кілька показників є вже зараз. У ніч після цієї без сумніву історичної події на платформі для збору кошти демократів ActBlue було подолано планку мільярд доларів з моменту, коли Камала Гарріс змінила в перегонах Байдена. А акції компанії Trump Media&Technology Group, яка володіє соціальною мережею Truth Social, обвалилися на 18,4%.

Дональда Трампа зараз підводить самовпевненість і недооцінка суперниці, як свого часу ці речі несподівано поховали, здавалося, гарантовану перемогу Хілларі Клінтон. Демократам важливо не повторити цю помилку вкотре. Трамп же струснеться і вигризатиме перемогу до останнього, політичні інстинкти в нього приголомшливі, як і досвід боротьби у вкрай несприятливих обставинах. Попереду два місяці безкомпромісної рубки. Ще нічого не вирішено. Можливо, ясності не буде до останніх кількох тисяч порахованих бюлетенів. А поки що – фіфті-фіфті. Америка вміє дивувати.