Байден назвав справжню причину зняття своєї кандидатури з президентських виборів (відео)

Байден залишається на посаді президента США останні кілька місяців

Президент США Джо Байден, який зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів, заявив про те, що він точно переміг би Дональда Трампа. За його словами, вийшовши з передвиборчих перегонів, він дав таким чином "дорогу молодим".

Байден підкреслив, що в нього вже досить поважний вік і навіть йому самому важко уявити, скільки йому років. Про це він сказав в ефірі телеканалу ABC.

Чинний президент Америки Джо Байден зізнався, що є люди, які дуже хотіли того, щоб він вийшов з президентських перегонів. Таким чином, у них з’явився б шанс просунутися вперед. Однак він зняв свою кандидатуру виключно через свій вік.

"Є люди, які хотіли, щоб я вийшов з гонки, щоб у них був шанс просунутися вперед. Я це розумію. Це людська натура. Але я вийшов з президентських перегонів з іншої причини. Я почав замислюватися (про свій вік — ред.)… Навіть мені самому складно уявити, скільки мені років", — сказав він в ефірі програми The View на каналі ABC.

Також Байден із упевненістю заявив, що він однозначно переміг би Дональда Трампа під час виборів президента Америки.

"Я обіграв би Трампа. Я був у цьому впевнений", — сказав політик своїм співрозмовникам.

Нагадаємо, редакційна колегія The New York Times після дебатів заявила, що Трамп становить загрозу для демократії, а тому закликала Байдена зняти свою кандидатуру, оскільки чинний президент США " вже не та людина, якою він був чотири роки тому ".

Після цього у ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що Байден може зняти свою кандидатуру, якщо це рішення буде підтримане його близькими. А вже в серпні стало відомо, що Джо Байден знімає свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що згідно з опитуванням, більшість американців позитивно поставилися до рішення президента США Джозефа Байдена вийти з передвиборчих президентських перегонів. Крім того, більшість жителів США вважає, що Байден повинен достроково піти у відставку з поста президента США.