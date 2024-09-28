Трамп мовчить про головне: висновки за підсумками зустрічі Зеленського у США

Зустріч тривала одну годину

У п’ятницю, 27 вересня, у хмарочосі Trump Tower у Нью-Йорку відбулася зустріч кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Політики обговорили тему можливого завершення війни в Україні та зробили один одному низку компліментів.

При цьому Трамп не упустив можливості знову заявити про те, що перемога віцепрезидента США Камали Гарріс на виборах нібито призведе до Третьої світової війни.

"Телеграф" поспілкувався з екс-міністром закордонних справ України Володимиром Огризко і дізнався його думку щодо зустрічі Зеленського та Трампа. Український дипломат розповів про те, чому ж ця зустріч таки відбулася і чого реально від неї слід очікувати.

Чому Трамп зустрівся із Зеленським

Моя версія полягає в тому, що якась розумна людина в його оточенні йому на пальцях пояснила, що якщо він буде продовжувати антиукраїнську риторику, то американці українського, а можливо і польського походження просто від нього відвернуться. А кожна тисяча голосів може бути вирішальна.

Тому замість цих нападів він став відразу говорити про те, що Зеленський друг, що Україна прекрасна, красива, хоча вчора він говорив, що все зруйновано і нічого вже немає.

Тут треба розуміти його психотип. Але я думаю, що головну роль зіграли ті люди, які його переконали, що це абсолютно дурне. Така позиція, вона для нього є програшною в першу чергу в контексті виборів.

А що вже буде після виборів, якщо він переможе, то вже інша історія.

Чи "гратиме на боці Путіна" Трамп і як себе поведе, якщо переможе на виборах президента США

Як він буде працювати (якщо переможе — прим. ред) ми поки що не знаємо. Він про це мовчить. Я не думаю, що це буде проукраїнська позиція. Ну, подивимося.

"Тобто він може все одно грати на боці Путіна? — запитав журналіст "Телеграфу" і отримав коротку відповідь — "А у вас є сумніви?".

Звісно, це залежатиме від того, яка буде конфігурація в Конгресі і в Сенаті. Тому що він може отримати, якщо він переможе, демократичну більшість у Конгресі і, можливо, навіть у Сенаті.

Тоді він буде зв'язаний по руках і ногах, тож тоді доведеться йти на певні компроміси і поступки. Тим паче, що і в самій Республіканській партії досить багато людей, які дотримуються адекватних позицій. Тому тут поки що говорити передчасно. Потрібно дочекатися результатів виборів.

Компліменти в бік Зеленського — це спроба повернути собі увагу проукраїнських виборців у США?

Це спроба, на мою думку, повернути увагу саме проукраїнських виборців, а їх там чимало. Важко сказати, яка їх там кількість, але це сотні тисяч виборців, а це дуже потужний ресурс.

Якщо ви згадаєте тільки минулі вибори, то там доля майбутнього президента вирішувалася кількома тисячами і це говорить про те, що там практично йде боротьба за кожен голос.

Що являє собою план перемоги Трампа

Я не можу читати його думки і бачити його сни, але він уникає будь-якої конкретики. А це залишає простір для будь-яких кроків та для будь-яких маневрів.

Тому, відверто кажучи, зараз спрогнозувати, що він робитиме дуже складно. Я сказав би, що це специфіка психотипу цієї конкретної людини.

Чи приїде Трамп до України, як обіцяв

До виборів точно ні, а далі подивимося… Зараз говорити про перспективи в американському контексті неможливо, бо настільки багато різних складових, які впливатимуть на те, що станеться, що ніякий штучний інтелект в цьому не допоможе, бо варіантів безліч. Ми просто з вами тикатимемо пальцем у небо… Так воно, я думаю, не спрацює.

Давайте дочекаємося виборів, дізнаємося про розклади політичних сил — хто прийде до влади, які будуть команди. Це теж впливатиме на те, яким чином розвиватимуться події, тому що не сам же Трамп формує всі напрямки своєї політики. Це і його помічники, радники, міністри тощо. Тобто, які вони мають погляди, як вони збираються реалізувати свої повноваження, які будуть функції — це все попереду.

Тому, я думаю, що зараз ми не можемо собі дозволити розкоші займатися такими "прогнозами", тому що вони базуються здебільшого на таких, знаєте, симпатіях, антипатіях або якихось дуже суб'єктивних оцінках, які можуть бути абсолютно неадекватними.

Нагадаємо, Зеленський у США зустрівся із двопартійною делегацією Конгресу. Серед іншого він розповів конгресменам про план перемоги України у війні проти російських загарбників.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що речник Палати представників Конгресу США Майк Джонсон показово скасував заплановану раніше зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Він заявив, що "дуже зайнятий".