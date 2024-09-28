Чи приїде Трамп в Україну: все залежить від однієї єдиної події

Передбачити дії американського політика зараз дуже складно

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку у Trump Tower. Розмова між політиками тривала близько години і виявилася досить конструктивною.

При цьому Трамп заявив, що має намір відвідати Україну. Коли це може статися і чи дотримає взагалі американський політик свою обіцянку, розповів екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко у розмові з "Телеграфом": "Трамп мовчить про головне: висновки за підсумками зустрічі Зеленського в США".

Експерт підкреслив, що подальші дії Трампа зараз дуже складно передбачити, проте до виборів у США чекати на його візит до нашої країни точно не варто.

"До виборів точно ні (Трамп не приїде в Україну — прим.ред.), а далі подивимося… Зараз говорити про перспективи в американському контексті неможливо, бо настільки багато різних складових, які впливатимуть на те, що станеться… Жодний штучний інтелект не допоможе зробити прогноз, тому що варіантів безліч. Ми просто з вами тикатимемо пальцем у небо… Так воно, я думаю, не спрацює", — сказав екс-глава МЗС.

Огризко вважає, що необхідно дочекатися результатів виборів в Америці та дізнатися про розклади політичних сил. Тільки після цього можна буде говорити про подальшу стратегію Трампу.

"Давайте дочекаємося виборів, дізнаємося про розклади політичних сил — хто прийде до влади, які будуть команди. Це теж впливатиме на те, яким чином розвиватимуться події, бо не сам Трамп формує всі напрямки своєї політики. Це також його помічники, радники, міністри і так далі. Тобто які вони мають погляди, як вони збираються реалізувати свої повноваження, які будуть виконувати функції — це все попереду", — наголосив український дипломат.

Також екс-міністр закордонних справ України зазначив, що нікому зараз не відомо, в якому напрямку реально діятиме Трамп після виборів у США. Всім необхідно набратися терпіння та дочекатися результатів. Вже після цього багато чого проясниться.

"Я думаю, що зараз ми не можемо собі дозволити розкоші займатися такими "прогнозами", тому що вони базуються в основному на таких, знаєте, симпатіях, антипатіях чи якихось дуже суб’єктивних оцінках, які можуть бути абсолютно неадекватними... Тому тут поки що говорити передчасно. Потрібно дочекатися результатів виборів", — резюмував Огризко.

Нагадаємо, Зеленський у США зустрівся із двопартійною делегацією Конгресу. Серед іншого він розповів конгресменам про план перемоги України у війні проти російських загарбників.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що речник Палати представників Конгресу США Майк Джонсон показово скасував заплановану раніше зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Він заявив, що "дуже зайнятий".