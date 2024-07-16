Замах – не привід? Спецпрокурор подасть апеляцію проти закриття розслідування щодо Трампу

Закриття справи відхиляється від єдиного висновку всіх попередніх судів

Спеціальний прокурор Джек Сміт оскаржить закриття кримінальної справи проти колишнього президента США Дональда Трампа за звинуваченням у неправильному поводженні із секретними документами. Апеляція, ймовірно, буде розглянута вже після президентських виборів у листопаді 2024 року.

Міністерство юстиції уповноважило спеціального адвоката оскаржити рішення Окружної судді штату Флорида Ейлін Кеннон про передачу справи до 11-го окружного апеляційного суду США. Про це пише CNBC.

"Закриття справи відхиляється від єдиного висновку всіх попередніх судів, які розглядали питання про те, що генеральний прокурор згідно із законом уповноважений призначати спеціального радника", — сказав прессекретар Сміта Пітер Карр.

Апеляцію Сміта буде розглянуто, найімовірніше, після виборів президента 5 листопада. Це говорить про те, що Дональд Трамп не постане перед судом раніше 2025 року.

Крім того, питання законності призначення Сміта у 2022 році генеральним прокурором Мерріком Гарландом, швидше за все, буде розглянуто у Верховному суді США.

У матеріалі зазначено, що Дональда Трампа звинуватили у незаконному зберіганні сотень секретних урядових документів у його клубі Мар-а-Лаго у Флориді після того, як він залишив Білий дім у січні 2021 року, та спробу приховати їх від урядовців, які домагалися їхнього повернення.

"Якщо Трамп буде обраний президентом у листопаді, він може наказати своєму генеральному прокурору припинити цю справу, а також інше федеральне кримінальне переслідування в Окружному суді США у Вашингтоні, округ Колумбія, де Сміт також веде проти нього справу як спеціальний прокурор", — пише CNBC

Крім двох федеральних кримінальних справ, Трампу висунули звинувачення у справі штату Джорджія за фактом рекету, пов’язаного з його спробами компенсувати свою поразку на виборах 2020 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в лютому 2024 року суд "зняв недоторканність" із Трампа у справі про штурм Капітолія. Він має такі ж права, як і будь-яка інша особа, яку звинувачують у кримінальному правопорушенні.

Також додамо, що 14 липня на Дональда Трампа було скоєно замах у Пенсільванії під час його виступу на мітингу. 20-річний Томас Метью Крукс постріл у його бік. В результаті колишній президент Штатів отримав поранення правого вуха. Стрілка було ліквідовано.