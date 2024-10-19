Якщо виграє Трамп, буде біда: в НАТО занепокоєні можливим зменшенням підтримки України від США

В НАТО готуються до того, що США зменшить допомогу Україні

В НАТО готуються до сценарію, коли США значно зменшать підтримку України. Це може статися у тому випадку, якщо експрезиденту США Дональду Трампу, який нещодавно говорив, що не хоче перемоги України у війні проти РФ, вдасться виграти президентські вибори та знову заїхати в Овальний кабінет.

Про це пише CNN. Видання зазначає, що 17 жовтня під час закритої зустрічі міністрів оборони країн НАТО голова Пентагону Ллойд Остін сказав, що не може прогнозувати майбутнє, але навіть у випадку перемоги Трампа в України залишається двопартійна підтримка.

Проте союзники сприйняли це, як сигнал готуватися до значного зменшення ролі США у підтримці України. Джерела видання сказали, що підготовка до такого розвитку подій вже почалася.

"Ми не можемо очікувати, що США продовжать нести великий тягар", – сказав один з високопосадовців Альянсу.

Тим часом поки Трамп не став президентом, згідно з "Планом перемоги", Україна отримуватиме кожні 2-3 тижні пакети допомоги від США. Їх основна мета — посилити нашу державу у найближчі місяці, жовтень-грудень.

Допомога Україні від союзників може скоротитись удвічі вже наступного року. На думку експертів, причиною може стати, зокрема, перемога Дональда Трампа на виборах президента США.