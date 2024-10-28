Ді Капріо, Де Ніро і не тільки. Топові зірки Голлівуду підтримали Камалу Гарріс (відео)

Захід, де хедлайнерами стали світові зірки, мав назву Philadelphian for Kamala Harris

У Філадельфії деякі голлівудські актори та лауреати премії "Оскар" взяли участь у заході на підтримку кандидата у президенти США Камали Гарріс, закликавши виборців активно голосувати. Серед них були Роберт Де Ніро і Леонардо Ді Капріо.

Крім цих знаменитостей, хедлайнерами заходу також стали володарка премії "Еммі" Керрі Вашингтон, актриса Тесса Томпсон та актор Брайан Тайрі Генрі. Про це пише CBS News.

Зазначається, що захід мав назву Philadelphian for Kamala Harris. Його провели мер Паркер та регіональний голова кампанії Black Women for Harris Дон Чавоус. Своєю чергою Паркер заявив, що шлях до Білого дому "проходить прямо через штат Філадельфія". Він також наголосив на великому значенні Філадельфії у формуванні національних результатів.

У ході заходу знаменитості зверталися до громадян та глядачів, говорячи про важливість голосування. При цьому всі вони підтримували Гарріс.

Ді Капріо, зокрема, висловився за підтримку позиції своєї фаворитки щодо зміни клімату.

Скріншот з відео

"Незалежно від того, чи є у нас адміністрація, яка не заперечує наукові факти, що вірить у 99% наукової спільноти, коли йдеться про техногенну кліматичну кризу. Вибір не може бути чіткішим, і цей вибір — віцепрезидент Камала Гарріс", — сказав він.

Своєю чергою Де Ніро висловлював свою зневагу до кандидата Дональда Трампа. Також він закликав громадян не ігнорувати вибори.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що кандидатуру Камали Гарріс підтримала американська співачка світового рівня Тейлор Свіфт. Вона зробила публічну заяву після передвиборчих дебатів Трампа та Гарріс.

Слідом за нею відомий американський репер Емінем закликав американців голосувати за Камалу Гарріс. У своїй промові він наголосив на важливості свободи слова в Америці, яку кандидатка від демократів зможе забезпечити.