Ди Каприо, Де Ниро и не только. Топовые звезды Голливуда поддержали Камалу Харрис (видео)

Мероприятие, где хедлайнерами стали мировые звезды, имело название Philadelphian for Kamala Harris

В Филадельфии некоторые голливудские актеры и лауреаты премии "Оскар" приняли участие в мероприятии в поддержку кандидата в президенты США Камалы Харрис, призвав избирателей активно голосовать. В их числе были Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо.

Помимо этих знаменитостей, хедлайнерами мероприятия также стали обладательница премии "Эмми" Керри Вашингтон, актриса Тесса Томпсон и актер Брайан Тайри Генри. Об этом пишет CBS News.

Отмечается, что мероприятие имело название Philadelphian for Kamala Harris. Его провели мэр Паркер и региональный глава кампании Black Women for Harris Дон Чавоус. В свою очередь Паркер заявил, что путь в Белый дом "проходит прямо через штат Филадельфия". Он также отметил большое значение Филадельфии в формировании национальных результатов.

В ходе мероприятия знаменитости обращались к гражданам и зрителям, говоря о важности голосования. При этом все они поддерживали Харрис.

Ди Каприо, в частности, высказался в поддержку позиции своей фаворитки по изменению климата.

Скриншот с видео

"Независимо от того, есть ли у нас администрация, которая не отрицает научные факты, верящая в 99% научного сообщества, когда речь заходит о техногенном климатическом кризисе. Выбор не может быть более четким, и этот выбор — вице-президент Камала Харрис" , — сказал он.

В свою очередь Де Ниро выражал свое пренебрежение к кандидату Дональду Трампу. Также он призывал граждан не игнорировать выборы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что кандидатуру Камалы Харрис поддержала американская певица мирового уровня Тейлор Свифт. Она сделала публичное заявление после предвыборных дебатов Трампа и Харрис.

Следом за ней известный американский рэпер Эминем призвал американцев голосовать за Камалу Харрис. В своей речи он акцентировал на важности свободы слова в Америке, которую кандидатка от демократов сможет обеспечить.