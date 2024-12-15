В США заметили "НЛО" над одним из штатов: люди пытались его сбить (фото, видео)

"НЛО" похожи на беспилотники, но намного больше по размерам, чем обычные коммерческие

В американском штате Нью-Джерси, где в течение нескольких недель фиксируют неизвестные летающие дроны, в небе заметили новые загадочные объекты. Новоизбранный президент США Дональд Трамп требует от военных, чтобы бе объяснили общественности, что это было.

Об этом пишет AP. При этом, некоторые СМИ уже успели прозвать неизвестные объекты как "НЛО".

Очевидцы говорят, что эти "НЛО" похожи на беспилотники, но "намного больше по размерам, чем обычные коммерческие". При этом, люди буквально пытаются их сбивать. На одном из опубликованных видео слышны звуки выстрелов.

Как сообщает ABC News, 15 декабря в международном аэропорту "Стюарт" возле Нью-Йорка закрывали взлетно-посадочные полосы на час из-за обнаруженного в этом районе неизвестного беспилотного летательного аппарата.

Губернатор штата Нью-Йорка Кэти Хочул обратилась за федеральной помощью на фоне множества случаев с фиксацией неизвестных БПЛА. Она отметила, что "это зашло слишком далеко".

Хочул призвала Разведывательный центр штата Нью-Йорк расследовать инциденты с дронами. Но кроме того она призвала Конгресс принять Закон о безопасности и повторной авторизации, который усилит надзор FAA за дронами и даст больше полномочий государственным и местным правоохранительным органам для расследования этой деятельности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские войска зафиксировали "НЛО" над зоной боевых действий.