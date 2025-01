Повернення Трампа: скільки коштує квиток на інавгурацію, що в програмі та хто серед гостей

Трамп відійде від деяких інавгураційних традицій.

У понеділок, 20 січня, у Вашингтоні пройде інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Після тріумфальної перемоги на виборах республіканець вдруге повертається до Білого дому.

Салют, парад та присяга

На момент інавгурації 78-річний Трамп буде найстарішим президентом США, який вступив на посаду. І другим в історії країни лідером, який після перерви знову повертається до Овального кабінету — до цього таке вдавалося лише Гроверу Клівленду.

Урочистості триватимуть чотири дні й розпочнуться 18 січня із президентського прийому й святкового феєрверка в гольф-клубі Трампа у Вірджинії. Після цього — прийом для кандидатів на посади в новому уряді та вечеря з обраним віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У неділю, 19 січня, заплановано церемонію покладання вінка до Могили невідомого солдата на Арлінгтонському національному кладовищі, MAGA "Мітинг перемоги" Трампа в Capital One Arena у Вашингтоні, а також вечеря при свічках за участі обраного президента та його дружини Меланії Трамп.

Порівняно з першою інавгурацією Трампа, основні спонсори інавгураційного комітету мали подвоїти свої внески, щоб отримати прямий доступ до президента та віцепрезидента на загаданих вечерях та інших приватних заходах.

Можливість коротко поспілкуватися з Трампом і Венсом вимагає внеску щонайменше одного мільйона доларів у комітет. Раніше такий самий доступ коштував 500 тисяч доларів.

Загалом цього року для донорів було доступно п'ять рівнів квитків — за внесок у розмірі 1 млн доларів, 500 тисяч, 250 тисяч, 100 тисяч та 50 тисяч. Ці внески зазвичай використовуються для оплати подій, пов'язаних з інавгурацією, наприклад, параду та розкішних балів. Гроші, що залишаться, планують використати на майбутню президентську бібліотеку Трампа.

Інавгураційний комітет уже зібрав понад 170 мільйонів доларів та, як очікується, зрештою досягне позначки у 200 мільйонів. Серед донорів — компанії Uber, Ford, OpenAI, Meta, Amazon тощо.

Американці, які виявили бажання побачити присягу президента особисто, отримати квитки безплатно. Понад 220 тисяч квитків було розповсюджено через членів Конгресу, які розподілили їх серед виборців.

День інавгурації 20 січня розпочнеться зі служби в церкві Святого Іоана на площі Лафаєт у Вашингтон, після чого відбудеться чаювання подружжя Трампів із подружжям Байденів у Білому домі.

Примітно, що 2021 року Трампи не запросили Байденів на чаювання перед інавгурацією — вони залишили Вашингтон ще до церемонії присяги. Тоді, нагадаємо, республіканець відмовився визнавати свою поразку на виборах.

Присягу Дональд Трамп та Джей Ді Венс складатимуть опівдні на головній сцені, розташованій біля західного фасаду будівлі Капітолія США о 19:00 за київським часом.

Після чого відбудеться офіційна процедура прощання з президентом Джо Байденом та віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Далі Трамп вирушить до Президентської кімнати, яка розташована поруч із залою Сенату в Капітолії США. За традицією, після відбуття колишнього президента і першої леді новий президент збирається там із помічниками та членами Конгресу для підписання інавгураційних документів, а іноді меморандумів чи виконавчих указів.

Після церемонії підписання відбудеться обід за участю Трампа, конгресменів та низки гостей.

Потім Трамп розпочне президентський парад з оглядом військ, який проходитиме від Капітолія вздовж Пенсільванія-авеню до Білого дому (о 22:00 за Києвом). До параду буде залучено майже 7500 учасників із 23 штатів.

Після параду і церемонії підписання перших документів в Овальному кабінеті Трамп відвідає три інавгураційні бали, на яких виступить із промовами.

Інавгураційні заходи завершаться у вівторок, 21 січня, ранковою Національною молитвою.

Де дивитися

Хто серед гостей

Відомо, що на інавгурації Трампа будуть присутні президент Джо Байден і його дружина Джилл. Раніше Байден обіцяв сприяти поновленню традиції мирної передачі влади. Чотири роки тому Трамп став першим президентом за понад 150 років, який пропустив присягу наступника, відмовившись визнавати результати голосування.

Урочисту церемонію також відвідає 44-й президент США Барак Обама, водночас колишня перша леді Мішель Обама з неозвучених причин пропустить захід.

Серед інших гостей — 43-й президент Америки Джордж Буш та колишня перша леді Лора Буш; 42-й президент Білл Клінтон і колишня перша леді Гілларі Клінтон.

Окреме місце на інавгурації займе так звана "технологічна трійка": мільярдер, власник компанії Space X та майбутній член адміністрації Трампа Ілон Маск, власник Amazon Джефф Безос і генеральний директор Meta Марк Цукерберг.

Безос, Маск, Цукерберг. Фото: ABC

"Їх посадять неподалік від інших колишніх президентів, родини Трампа, законодавців і членів його кабінету", — повідомляє The Washington Post.

До трійці приєднається і генеральний директор TikTok Шоу Чжу.

На президентських інавгураціях на знак ввічливості завжди присутні іноземні дипломати, у той час, як голів держав запрошують рідко. Проте Трамп вирішив відійти від традицій.

За даними Politico, обраний президент запросив багатьох іноземних лідерів, з якими спілкувався телефоном або зустрічався особисто у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, зокрема президента Аргентини Хав'єра Міллея та президента Китаю Сі Цзіньпіна. Хоча участь самого Сі малоймовірна, Пекін планує відправити до Вашингтона високопоставленого чиновника. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні стала єдиним лідером ЄС, якого запросив Трамп.

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар також відвідає церемонію, японський міністр закордонних справ Такеші Івая так само підтвердив свої плани щодо участі.

У той час як президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн демонстративно не отримала запрошення, "квиток" на інавгурацію отримали багато ультраправих європейських політиків. Серед них — британський антиєвропейський популіст Найджел Фараж, французький радикал Ерік Земмур, бельгієць Том Ван Грікен і колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Також серед гостей будуть міністри, дипломати та іноземні політики, які прагнуть налагодити контакт із наступним президентом США.

"У списку запрошених простежується ідеологічна лінія: багато хто представляє правий або навіть ультраправий політичний спектр, або є лідерами, яких Трамп раніше хвалив. У цьому сенсі інавгурація розкриває багато про політичну траєкторію його адміністрації — і про те, хто може впливати на президента після його вступу на посаду", — стверджує Politico.

Президента України Володимира Зеленського на інавгурацію не запрошували. "Але якщо він хоче приїхати, я радий його прийняти", — заявляв сам Трамп.

Урочисті заходи відвідають багато сенаторів та конгресменів, і, безумовно, сім'ї нового президента та віцепрезидента.

Окрему когорту становлять запрошені селебріті. Кантрі-співачка Керрі Андервуд виступить на офіційній церемонії інавгурації з піснею America the Beautiful, а гурт Village People, під чию пісню "Y.M.C.A." Трамп танцював на своїх мітингах, виступить на кількох інавгураційних заходах, зокрема на недільному "Мітингу перемоги".

Оперний співак Крістофер Маччіо виконає національний гімн, а кантрі-музикант Лі Грінвуд виконає пісню Proud to Be an American. Серед інших виконавців — Kid Rock, Біллі Рей Сайрус, Джейсон Олдін і Rascal Flatts.

Закрите небо та паркани

Інавгурація відбудеться в День Мартіна Лютера Кінга-молодшого (він був лідером боротьби проти расової нерівності в Штатах у 1950-1960-х роках). Банки, поштові відділення, Нью-Йоркська фондова біржа та інші установи, які зазвичай зачинені у федеральні свята, ймовірно, не працюватимуть. Державні службовці також мають вихідний у день інавгурації.

Державні прапори будуть підняті 20 січня, незважаючи на наказ Байдена приспустити їх у пам’ять про покійного президента Джиммі Картера.

Натомість у Вашингтоні готуються до інавгурації, посилюючи заходи безпеки до безпрецедентного рівня.

Секретна служба США та правоохоронні органи встановили 48 км чорного паркану заввишки 2,1 метра по місту, для охорони порядку залучено 7800 національних гвардійців і 25 тисяч поліцейських з усіх куточків країни. Великі вулиці між Капітолієм і Білим домом — протяжністю понад 2 км — будуть закриті, зміцнені бетонними бар'єрами та важкими транспортними засобами для запобігання атакам.

Вашингтон готують до інавгурації. Фото: Reuters

Уряд також ввів тимчасові обмеження на польоти над Вашингтоном в понеділок, а для моніторингу ситуації з повітря використовуватимуть дрони.

"Очікується, що сотні тисяч відвідувачів приїдуть до Капітолію, і їм сказали бути готовими до перевірок, схожих на ті, що в аеропорту, для входу в зону під охороною, що охоплює більшу частину міста.

Ноутбуки, пляшки з водою, селфі-палки та банери заборонені на території церемонії за рішенням поліції Капітолія", — описує The Telegraph.

Безпекові заходи було посилено після теракту в Новому Орлеані 1 січня, коли пікап в'їхав у натовп людей, які святкували Новий рік.

Водночас ФБР відзвітувало, що, попри дві спроби замаху на життя Трампа під час його виборчої кампанії, наразі не виявлено конкретних загроз, спланованих до дня інавгурації.

За прогнозами синоптиків, день вступу Трампа на посаду стане найхолоднішим за всю зиму у Вашингтоні. Температура в день інавгурації опівдні — під час складання присяги — очікується на рівні близько -6°C, що нижче за норму в американській столиці.

Найхолодніший січневий день інавгурації в історії був 1985 року під час другої інавгурації президента Рональда Рейгана. Того ранку температура впала до -20°C, а опівдні становила лише -14°C. Через це церемонію складання присяги було перенесено в приміщення, а парад скасували.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якою була інавгурація Байдена чотири роки тому.