Возвращение Трампа: сколько стоит билет на инаугурацию, что в программе и кто среди гостей

Трамп отойдет от некоторых инаугурационных традиций.

В понедельник, 20 января, в Вашингтоне пройдет инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. После триумфальной победы на выборах республиканец во второй раз возвращается в Белый дом.

"Телеграф" рассказывает, когда и где наблюдать за событием, и что в программе.

Салют, парад и присяга

На момент инаугурации 78-летний Трамп будет старейшим президентом США, который вступает в должность. И вторым в истории страны лидером, который после перерыва снова возвращается в Овальный кабинет — это удавалось только Гроверу Кливленду.

Торжества продлятся четыре дня и начнутся 18 января с президентского приема и праздничного фейерверка в гольф-клубе Трампа в Виргинии. После этого в программе — прием для кандидатов на должности в новом правительстве и ужин с избранным вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В воскресенье, 19 января, запланирована церемония возложения венка к Могиле неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище, MAGA "Митинг победы" Трампа в Capital One Arena в Вашингтоне, а также ужин при свечех с участием избранного президента и его супруги Мелании Трамп.

По сравнению с первой инаугурацией Трампа основные спонсоры инаугурационного комитета должны были удвоить свои взносы, чтобы получить прямой доступ к президенту и вице-президенту на упомянутых ужинах и других частных мероприятиях.

Возможность коротко пообщаться с Трампом и Вэнсом требует взноса не менее одного миллиона долларов в комитет. Ранее такой же доступ стоил 500 тысяч долларов.

В общей сложности в этом году для доноров было доступно пять уровней билетов — за вклад в размере 1 млн долларов, 500 тысяч, 250 тысяч, 100 тысяч и 50 тысяч. Эти взносы обычно используются для оплаты событий, связанных с инаугурацией, например парада и роскошных баллов. Оставшиеся деньги планируют использовать на будущую президентскую библиотеку Трампа.

Инаугурационный комитет уже собрал более 170 миллионов долларов и, как ожидается, достигнет отметки в 200 миллионов. Среди доноров компании Uber, Ford, OpenAI, Meta, Amazon и другие.

Американцы, желающие увидеть присягу президента лично, могли получить билеты бесплатно. Более 220 тысяч билетов было распространено через членов Конгресса, которые распределили их среди избирателей.

День инаугурации 20 января начнется со службы в церкви Святого Иоанна на площади Лафайет в Вашингтон, после чего состоится чаепитие супругов Трампов с четой Байденов в Белом доме.

Примечательно, что в 2021 году Трампы не пригласили Байденов на чаепитие перед инаугурацией – они покинули Вашингтон еще до церемонии присяги. Тогда, напомним, республиканец отказался признавать свое поражение на выборах.

Присягу Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс будут приносить в полдень на главной сцене, расположенной у западного фасада здания Капитолия США в 19:00 по киевскому времени.

После чего состоится официальная процедура прощания с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.

Далее Трамп отправится в Президентскую комнату, расположенную рядом с залом Сената в Капитолии США. По традиции, после отбытия бывшего президента и первой леди новый президент собирается там с помощниками и членами Конгресса для подписания инаугурационных документов, а иногда меморандумов или исполнительных указов.

После церемонии подписания состоится обед с участием Трампа, конгрессменов и ряда гостей.

Затем Трамп приступит к президентскому параду с осмотром войск, который будет проходить от Капитолия вдоль Пенсильвания-авеню до Белого дома (в 22:00 по Киеву). К параду будет привлечено почти 7500 участников из 23 штатов.

После парада и церемонии подписания первых документов в Овальном кабинете Трамп посетит три инаугурационных балла, на которых выступит с речами.

Инаугурационные мероприятия завершатся во вторник, 21 января, утренней Национальной молитвой.

Где смотреть

Кто среди гостей

Известно, что на инаугурации Трампа будут присутствовать президент Джо Байден и его супруга Джилл. Ранее Байден обещал содействовать возобновлению традиции мирной передачи власти. Четыре года назад Трамп стал первым президентом за более 150 лет, который пропустил присягу преемника, отказавшись признавать результаты голосования.

Торжественную церемонию также посетит 44-й президент США Барак Обама, в то же время бывшая первая леди Мишель Обама по неозвученным причинам пропустит мероприятие.

Среди других гостей – 43-й президент Америки Джордж Буш и бывшая первая леди Лора Буш; 42-й президент Билл Клинтон и бывшая первая леди Хиллари Клинтон.

Отдельное место на инаугурации займет так называемая "технологическая тройка": миллиардер, владелец компании Space X и будущий член администрации Трампа Илон Маск, владелец Amazon Джефф Безос и генеральный директор Meta Марк Цукерберг.

Безос, Маск, Цукерберг. Фото: ABC

"Их посадят неподалеку от других бывших президентов, семьи Трампа, законодателей и членов его кабинета", — сообщает The Washington Post.

К троице присоединится и генеральный директор TikTok Шоу Чжу.

На президентских инаугурациях в знак вежливости всегда присутствуют иностранные дипломаты, в то время как глав государств приглашают редко. Однако Трамп решил отойти от традиций.

По данным Politico, избранный президент пригласил многих иностранных лидеров, с которыми общался по телефону или встречался лично в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, в частности президента Аргентины Хавьера Миллея и президента Китая Си Цзиньпина. Хотя участие самого Си маловероятно, Пекин планирует отправить в Вашингтон высокопоставленного чиновника. Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони стала единственным лидером ЕС, которого пригласил Трамп.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар также посетит церемонию, японский министр иностранных дел Такеши Ивая также подтвердил свои планы по участию.

В то время как президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен демонстративно не получила приглашение, "билет" на инаугурацию получили многие ультраправые европейские политики. Среди них – британский антиевропейский популист Найджел Фараж, французский радикал Эрик Земмур, бельгиец Том Ван Грикен и бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Также среди гостей будут министры, дипломаты и иностранные политики, стремящиеся наладить контакт со следующим президентом США.

"В списке приглашенных прослеживается идеологическая линия: многие представляют правый или даже ультраправый политический спектр, или являются лидерами, которых Трамп раньше хвалил. В этом смысле инаугурация раскрывает много о политической траектории его администрации — и о том, кто может влиять на президента после его вступления в должность", — утверждает Politico.

Президента Украины Владимира Зеленского на инаугурацию не приглашали. "Но если он хочет приехать, я рад его принять", — заявлял сам Трамп.

Торжественные мероприятия посетят многие сенаторы и конгрессмены, и, безусловно, семьи нового президента и вице-президента.

Отдельную когорту составляют приглашенные селебрити. Кантри-певица Керри Андервуд выступит на официальной церемонии инаугурации с песней America the Beautiful, а группа Village People, под чью песню "YMCA" Трамп танцевала на своих митингах, выступит на нескольких инаугурационных мероприятиях, в том числе на воскресном "Митинге победы".

Оперный певец Кристофер Маччио исполнит национальный гимн, а кантри-музыкант Ли Гринвуд исполнит песню Proud to Be an American. Среди других исполнителей – Kid Rock, Билли Рэй Сайрус, Джейсон Олдин и Rascal Flatts.

Закрытое небо и заборы

Инаугурация состоится в День Мартина Лютера Кинга-младшего (он был лидером борьбы с расовым неравенством в Штатах в 1950-1960-х годах). Банки, почтовые отделения, Нью-Йоркская фондовая биржа и другие учреждения, обычно закрытые в федеральные праздники, вероятно, не будут работать. Государственные служащие также имеют выходной в день инаугурации.

Государственные флаги будут подняты 20 января, несмотря на приказ Байдена приспустить их в память о покойном президенте Джимми Картере.

В Вашингтоне готовятся к инаугурации, усиливая меры безопасности до беспрецедентного уровня.

Секретная служба США и правоохранительные органы установили 48 км черного забора высотой 2,1 метра по городу, для охраны порядка привлечены 7800 национальных гвардейцев и 25 тысяч полицейских со всех уголков страны. Большие улицы между Капитолием и Белым домом протяженностью более 2 км будут закрыты, укреплены бетонными барьерами и тяжелыми транспортными средствами для предотвращения атак.

Вашингтон готовится к инаугурации. Фото: Reuters

Правительство также ввело временные ограничения на полеты над Вашингтоном в понедельник, а для мониторинга ситуации с воздухом будут использовать дроны.

"Ожидается, что сотни тысяч посетителей приедут в Капитолий, и им сказали быть готовыми к проверкам, похожим на те, что в аэропорту, для входа в охраняемую зону, охватывающую большую часть города.

Ноутбуки, бутылки с водой, селфи-палки и баннеры запрещены на территории церемонии по решению полиции Капитолия", — описывает The Telegraph.

Меры безопасности были усилены после теракта в Новом Орлеане 1 января, когда пикап въехал в толпу людей, праздновавших Новый год.

В то же время ФБР отчиталось, что, несмотря на две попытки покушения на жизнь Трампа во время его избирательной кампании, пока не обнаружены конкретные угрозы, спланированные ко дню инаугурации.

По прогнозам синоптиков, день вступления Трампа в должность станет самым холодным за всю зиму в Вашингтоне. Температура в день инаугурации в полдень — во время принесения присяги — ожидается на уровне около -6°C, что ниже нормы в американской столице.

Самый холодный январский день инаугурации в истории был в 1985 году во время второй инаугурации президента Рональда Рейгана. В то утро температура упала до -20°C, а в полдень составляла лишь -14°C. Из-за этого церемония принесения присяги была перенесена в помещение, а парад отменили.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой была инаугурация Байдена четыре года назад.