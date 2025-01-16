Команда Трампа вже придумала, як натиснути на Росію для досягнення миру

Розглядаються два основні сценарії

Радники Дональда Трампа розробляють широкомасштабну стратегію санкцій, щоб сприяти досягненню дипломатичної угоди між Росією та Україною вже найближчими місяцями. Над обговоренням цього питання працюють авторитетні американські урядовці.

Про це повідомляє видання Bloomberg. При цьому зараз плани команди Трампа знаходяться на ранніх стадіях розробки і, зрештою, залежатимуть від рішення самого обраного президента.

На даний момент відомо, що розглядаються два основні підходи:

набір "політичних рекомендацій". Якщо майбутня адміністрація вважатиме, що врегулювання війни в Україні не за горами, то буде ввімкнено режим "сумлінних заходів на користь російських виробників нафти, що потрапили під санкції, які можуть допомогти укласти мирну угоду". Тобто — пом'якшення санкцій проти РФ;

нові санкції та посилення тиску. Якщо команда Трампа зрозуміє, що Росія відмовляється йти на припинення війни і не хоче сідати за стіл переговорів, то санкції проти Кремля будуть посилені.

"Те, який підхід зрештою обере Трамп, матиме вирішальне значення для світового ринку нафти… При цьому пни команди Трампа перебувають на ранніх стадіях і в кінцевому підсумку залежать від самого обраного президента", — повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, в обговоренні стратегії беруть участь деякі кандидати до кабінету міністрів Трампа, а також колишні чиновники, які займалися питаннями санкцій у його першій адміністрації. Окрім того, в обговоренні беруть участь кілька консервативних аналітичних центрів.

"Радники Трампа зрештою боротимуться з тим самим питанням, що й адміністрація Байдена, — як уникнути великих збоїв постачань і цін на нафтовому ринку в той час, коли Вашингтон запровадив великі санкції проти трьох найбільших світових виробників. Ще одна проблема: калібрування правильного балансу між використанням інструментів економічної війни і бажанням зберегти статус долара як світової резервної валюти", — резюмує Bloomberg.

Нагадаємо, Росія не збирається завершувати війну в Україні, якщо Київ та країни-союзники України не виконають вимог Москви. Йдеться про відмову від вступу України до НАТО, нейтральний статус і фактичне роззброєння для України, що відкриває двері для ймовірного нового російського вторгнення.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що президент Володимир Зеленський пояснив слова Трампа про Україну в НАТО і закликав не робити поспішних висновків.