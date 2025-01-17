Надзвичайні заходи безпеки та ковідні маски. Якою була інавгурація Байдена чотири роки тому (відео)

Присяга Байдена була 59-ю інавгурацією президента США

Лічені дні лишилися до інавгурації Дональда Трампа. 20 січня він стане 47-м президентом США та другим, хто очолював країну двічі, але не дві каденції поспіль.

Напередодні історичної події "Телеграф" вирішив згадати, як проходила інавгурація його попередника, Джо Байдена, у 2021 році. Його приходу до влади передували заворушення — ввечері 6 січня прихильники Трампа, який тоді був чинним президентом, але програв вибори, почали штурм будівлі Конгресу. Протестувальники зірвали засідання Сенату, що мав затвердити результати виборів президента США, на яких переміг Байден.

Протестувальники прорвалися до приміщення, сталися сутички протестувальників з поліцією. В них загинули п'ятеро людей — двоє жінок і троє чоловіків, один з яких був правоохоронцем. Трамп відправив до Конгресу Національну гвардію. Разом з Байденом він закликав припинити протести, проте низка соціальних мереж заблокували Трампа, оскільки почули в його промові заклики, які, навпаки, підбурювали протестувальників на штурм. Нацгвардія та поліція врешті зачистили будівлю Капітолія від протестувальників. Робота Сенату продовжилася. 7 січня Конгрес США затвердив Байдена переможцем президентських виборів.

Церемонія інавгурації Байдена відбулася 20 січня 2021 року. Цього ж дня Трамп покинув Білий дім. Трамп напередодні інавгурації оголосив у Вашингтоні надзвичайний стан, а ФБР попередило про небезпеку збройних виступів. Церемонія проходила за надзвичайних заходів безпеки, а її процедуру було змінено через пандемію COVID-19.

Інавгурація Байдена проходила на Західному фронті Капітолія США у Вашингтоні. Спочатку пролунали виступи кількох офіційних осіб, потім зачитали молитву й Леді Гага заспівала гімн США.

Першою присягу склала віцепрезидентка Камала Гарріс, а після неї — президент. До присяги Байдена приводив головний суддя Верховного суду Джон Робертс.

"Я, Джозеф Байден, клянуся, що сумлінно виконуватиму обов'язки президента Сполучених Штатів і робитиму все, що в моїх силах, щоб підтримувати, охороняти і захищати Конституцію Сполучених Штатів. Хай допоможе мені Бог", — сказав Байден, після чого офіційно став 46-м президентом США.

Він склав присягу, поклавши руку на Біблію, яка зберігається в його родині з 1893 року. Після цього новий президент виступив з 21-хвилинною промовою, в якій закликав американців до єднання.

"Ми, американці, невпинні, оптимістичні і ми будуємо націю, якою ми маємо бути. Я вдячний представникам обох партій, члени яких тут присутні, і президентам, які були переді мною. Я знаю, що наша Конституція непорушна і вірю в міць нашої нації", — сказав Байден.

Як повідомляв "Телеграф", у США за кілька днів до інавгурації представили офіційний портрет новообраного президента Дональда Трампа. Він настільки разюче відрізняється від його інавгураційного портрета 2017 року, що це викликало роздуми та обговорення в мережі.