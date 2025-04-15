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Не лише писанка чи крашанка. Як ще називають великодні яйця українською

Автор
Олена Руденко
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Автор
Великодні яйця
Великодні яйця. Фото pixabay.com

Українці дуже полюбляють традицію розпису яєць

Великдень 2025 настане за лічені дні. Цього року християни східного та західного обрядів святкують його в один день — 20 квітня. Традиційно українці цього дня пектимуть паски та фарбуватимуть яйця — українською для них існує кілька назв.

"Телеграф" розповідає, як наші пращури називали традиційні великодні фарбовані яйця. Зараз найбільш вживані два слова — писанки та крашанки. Крашанки — це яйця пофарбовані натуральними (лушпиння, куркума, шпинат тощо) чи спеціальними фарбниками.

Писанка ж — це яйце, яке розписують спеціальними тематичними орнаментами. Традиційні писанки розписують бджолиним воском та фарбують у 2-4 кольори.

Крім цих двох назв є ще щонайменше чотири. Вони пов'язані з іншими способами прикрашання яєць до свята Христового Воскресіння.

Як ще називають Великодні яйця

Крапанка – вид великодньої писанки, на яку наносять крапки воском за допомогою писачка (спеціального інструменту). Ним на яйці ставлять крапки, які при фарбуванні залишаються незафарбованими.

Дряпанка (шкрябанка або скробанка) – яйце фарбують в темний колір, а потім за допомогою гострої металевої палички видряпують на ньому візерунок. Таку техніку часто використовують в країнах Центральної й Східної Європи, зокрема у Польщі, Словенії.

Мальованка – так називають великодні яйця, які розписують фарбами — аквареллю, гуашшю. На них малюють зазвичай квітково-рослинні мотиви.

Трав’янка – існує метод декорування яєць трафаретним методом. Спочатку на яйце прикріплюють гарні листочки чи травинки, а потім занурюють у фарбу. На яйці залишаються відбитки рослин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно ставити наголос — "ВелИкодня" чи "ВеликОдня". Роз'яснення дав відомий мовознавець та вчитель Олександр Авраменко.

Теги:
#Українська мова #Яйця #Великдень