Не лише писанка чи крашанка. Як ще називають великодні яйця українською

Українці дуже полюбляють традицію розпису яєць

Великдень 2025 настане за лічені дні. Цього року християни східного та західного обрядів святкують його в один день — 20 квітня. Традиційно українці цього дня пектимуть паски та фарбуватимуть яйця — українською для них існує кілька назв.

"Телеграф" розповідає, як наші пращури називали традиційні великодні фарбовані яйця. Зараз найбільш вживані два слова — писанки та крашанки. Крашанки — це яйця пофарбовані натуральними (лушпиння, куркума, шпинат тощо) чи спеціальними фарбниками.

Писанка ж — це яйце, яке розписують спеціальними тематичними орнаментами. Традиційні писанки розписують бджолиним воском та фарбують у 2-4 кольори.

Крім цих двох назв є ще щонайменше чотири. Вони пов'язані з іншими способами прикрашання яєць до свята Христового Воскресіння.

Як ще називають Великодні яйця

Крапанка – вид великодньої писанки, на яку наносять крапки воском за допомогою писачка (спеціального інструменту). Ним на яйці ставлять крапки, які при фарбуванні залишаються незафарбованими.

Дряпанка (шкрябанка або скробанка) – яйце фарбують в темний колір, а потім за допомогою гострої металевої палички видряпують на ньому візерунок. Таку техніку часто використовують в країнах Центральної й Східної Європи, зокрема у Польщі, Словенії.

Мальованка – так називають великодні яйця, які розписують фарбами — аквареллю, гуашшю. На них малюють зазвичай квітково-рослинні мотиви.

Трав’янка – існує метод декорування яєць трафаретним методом. Спочатку на яйце прикріплюють гарні листочки чи травинки, а потім занурюють у фарбу. На яйці залишаються відбитки рослин.

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