Росіяни вдарили по Сумах з двох причин - ексглава розвідки пояснив

Щоб придушити дух українців, росіяни влаштовують терор

У російського президента Володимира Путіна у повномасштабній війні є дві стратегічні лінії. Одна з яких – терор мирного населення. І це пояснює страшні ракетні удари по цивільних, у тому числі й атаку по Сумах 13 квітня.

Про це ексглава Служби зовнішньої розвідки України (з 2005 по 2010 рік) Микола Маломуж розповів у коментарі "Телеграфу". За його словами, терор мирного населення Росія влаштовує з метою придушення духу українців.

"Це найголовніше, чого він не досяг. Як ми й казали, український народ не перемогти, ще в перший же день війни. Це буде кінець режиму, але через важку війну та масові жертви.

Він справді бачить, що українці тримаються і на фронті, і відповідно у тилу. І тому, щоби придушити наш дух, потрібно створити терор, масові жертви", — пояснив Маломуж.

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Він наголосив, що це робиться для того, щоб люди жахалися від того, що відбувається, і вимагали від влади погодитися на будь-які умови, які поставить Путін: окупація територій, демілітаризація, повна втрата суверенітету України тощо.

"Це він (Путін, — ред.) сьогодні показує на практиці й особливо в період, коли йдуть переговорні процеси. Він хоче показати що він домінує, він диктує. І масові жертви — виходячи з того, що начебто ми не погоджуємося на його умови, про що трактує Трамп певною мірою. Україна не погоджується та Росія не погоджується. Тобто дві сторони начебто винні. Хоча є чіткий терорист", — зазначає ексглава розвідки.

Тому, як зазначає наш співрозмовник, перша складова – це придушення духу українців та жертви серед населення, щоб привести людей у жах.

Друга складова — показати Трампу, що він продовжуватиме цю роботу доти, доки США та особисто Трамп не натисне на Україну виконати саме ту програму, яку він ставить у плані "мирного регулювання".

"Фактично, як ми говоримо, він висловлює як ультиматум нам, так само він ставиться до Трампа, погрожуючи подальшими терористичними актами жертвами. А Трамп на це, бачите, реагує дуже обережно", — вважає експерт.

Маломуж навів приклад недавніх слів Дональда Трампа, коли він коментував ракетний удар по Сумах 13 квітня, де загинули десятки людей. Тоді американський лідер заговорив про те, що удар нібито був "помилковим".

"Хоча помилка запустити балістичні ракети — це явний терор. Якщо запускати по Білому дому або "близнюкам" конкретно, це була б помилка терористів чи ні? Це конкретно чітка позиція", — підсумував співрозмовник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 13 квітня ворог атакував Суми двома балістичними ракетами. Удари припали по центру міста, де було багато людей, у тому числі на вулиці, в автомобілях та громадському транспорті.

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту до жорсткої реакції на терор. А відомий політолог розвінчав заяви деяких осіб про те, куди вдарили росіяни у Сумах. За його словами, військових у місці російської атаки не було. Натомість у результаті російського ракетного удару по Сумах загинула ціла родина з дитиною.