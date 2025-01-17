Трамп іде до влади зі своєю командою. Хто вони та як ставляться до України

Він стане 47-м главою Білого дому

Вже 20 січня Дональд Трамп стане новим президентом США. Він вже визначився з членами своєї команди.

"Телеграф" розповідає, кого Трамп обрав на ключові посади. Ці люди за лічені дні стануть до роботи.

Держсекретар США — Марко Рубіо

53-річний сенатор від штату Флорида має репутацію одного з найрішучіших прихильників жорсткої зовнішньої політики в команді Трампа. Він послідовно підтримує рішучий підхід у відносинах з такими країнами як Іран, Китай та Куба.

Однак його погляди щодо українського питання викликають занепокоєння. Рубіо не лише проголосував проти пакета допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів, але й наполягає на пріоритетності мирних переговорів замість відновлення територіальної цілісності України. На його переконання, дипломатичне врегулювання – це єдиний можливий шлях завершення конфлікту.

Рубіо буде першим держсекретарем латиноамериканського походження. Експерти вважають, що такий вибір Трампа спрямований на посилення підтримки серед латиноамериканської спільноти США.

Міністр оборони США — Піт Хегсет

Про висування телеведучого Fox News та ветерана Піта Хегсета на посаду міністра оборони Трамп повідомив у Truth Social 12 листопада. Він є прихильником позиції "Америка над усе". Колишній офіцер Національної гвардії, служив в Афганістані, Іраку та Гуантанамо.

Вже восьмий рік Піт Хегсет працює на телеканалі Fox News, який вважається лояльним до республіканців. Він є коментатором усіх основних програм.

В перші дні повномасштабної війни Хегсет називав главу Росії Володимира Путіна воєнним злочинцем, який хоче відновити СРСР і виступав за пришвидшення допомоги Києву. Водночас він називав "роздутою" думку про те, що Росія після України може напасти на інші країни Європи.

Директор національної розвідки США — Тулсі Габбард

До жовтня 2022 року Тулсі Габбард була членом Демократичної партії, а тоді назвала її "елітарною кабалою розпалювачів війни" та перейшла до республіканців. Вона заявляла, що Україна "не варта захисту" від Росії, оскільки нібито не є демократичною країною.

"Підпалювачі війни стверджують, що ми повинні захищати Україну, тому що це "демократія", але вони брешуть. Україна насправді взагалі не демократія", — говорила вона незадовго до вторгнення.

Крім того, майбутня очільниця національної розвідки США звинувачувала чинного президента Джо Байдена, що той нібито спеціально підштовхував Путіна до нападу, аби запровадити проти нього санкції. У 2022 році Центр протидії дезінформації при РНБО України назвав Габбард особою, яка поширює російську дезінформацію.

Генеральний прокурор США — Метт Гетц

Ультраправий конгресмен з Флориди, який свого часу виніс на голосування пропозицію відправити спікера Палати представників у відставку. Це призвело до того, що пакет допомоги Україні "завис" і його було проголосовано лише у квітні 2024 року.

У лютому 2023 року Метт Гетц представив резолюцію, яка закликала припинити військову та фінансову підтримку України. А у липні того ж року запропонував поправку до оборонного бюджету з аналогічною вимогою. Вона не була проголосована, але її підтримали 70 республіканців.

Голова апарату Білого дому – Сьюзан Вайлз

Вперше в історії Сполучених Штатів цю посаду обійме жінка. 67-річна Вайлз вважається ключовою фігурою успішної виборчої кампанії Трампа.

Вона змогла організувати Трампу дисципліновану кампанію та зробила так, що демократи майже до самого кінця вважали, що справи у Трампа в цьому напрямку йдуть не дуже добре. Вайлз не має досвіду роботи у федеральному уряді – зате має тісні зв'язки з Трампом та відрізняється розумінням його думок та цілей.

Загальний стаж Вайлз у політиці перевищує 40 років. Вона працювала на президентів, мерів, губернаторів, членів Конгресу, очолювала передвиборчі кампанії низки політичних діячів в США у 2010, 2016, 2018 та 2020 роках. На Трампа вона працювала з 2016 року та зробила великий внесок у його перемогу на виборах і тоді, і у 2024 році.

Радник національної безпеки — Майк Волтц

Конгресмен з Флориди та ветеран сил спецоперацій. Спочатку підтримував допомогу Україні, і навіть приїздив до Києва в складі конгресових делегацій. Але в квітні 2024 голосував проти додаткового фінансування на $60 млрд. Він заявляв, що "епоха бездонних чеків для України від Конгресу закінчилась" та наголошував, що Європа має зробити більше.

Водночас він критикував Білий дім за повільну та несвоєчасну підтримку України, а також за недостатні санкції проти енергетичного сектору Росії. Майк Волтц вважає, що якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться та намагатиметься втягнути у війну країни НАТО.

Спеціальний представник США в Україні — Кіт Келлог

У квітні 2024 року Кіт Келлог разом з іншим ексчиновником першої адміністрації Трампа Фредом Флейтцем опублікували свій план закінчення війни в Україні. Він полягає на тому, що США продовжуватимуть озброювати Україну, якщо та погодиться вести переговори з Росією.

Зброї має бути достатньо, щоб Кремль більше не намагався напасти на Україну. Саме посилення допомоги мало стати важелем тиску, щоб посадити Росію за стіл переговорів.

План також передбачав часткове зняття санкцій з РФ та нормалізацію відносин. Україні ж пропонувалося поки що відкласти плани щодо вступу до НАТО в обмін на комплексну мирну угоду з численними гарантіями безпеки. Україну при цьому не змушували б відмовляти від територій, проте повертати їх їй буде запропоновано дипломатичним шляхом.

Спецпосланці Трампа у Голлівуді

Крім того, Трамп оголосив відомих акторів Сильвестра Сталлоне, Мела Гібсона та Джона Войта своїми спецпосланцями у Голлівуді. Їхня задача — повернути Голлівуду його велич, адже, за словами майбутнього глави Білого дому за час президентства Байдена він "втратив багато клієнтів через закордонні країни".

"Ці троє дуже талановитих людей будуть моїми очима та вухами, і я виконаю те, що вони запропонують. Це знову буде, як і самі Сполучені Штати Америки, Золотий вік Голлівуду!", — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Раніше "Телеграф" розповідав, що загалом радники Трампа підтримують ідею виключити можливість членства України в НАТО з порядку денного та заморозити конфлікт на нинішніх лініях фронту. При цьому точні контури мирного плану новообраного президента США продовжують активно обговорюватися.