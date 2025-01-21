"Зіга" Маска підірвала мережу: найкращі меми та жарти

У мережі припустили, що на США чекають серйозні зміни

Церемонія інавгурації президента США Дональда Трампа вже призвела до появи величезної кількості мемів в українському сегменті мережі.

Оскільки в ньому знайшли схожість з нацистським вітанням, то мережі буквально наразі затопило ще більшою кількістю жартів із цього приводу. "Телеграф" зібрав найкращі.

Не зовсім зрозуміло, що саме підштовхнуло мільярдера на цей крок, але в мережі не виключили, що це не була його ідея.

У будь-якому випадку, пошуками прихованого сенсу користувачі мережі, мабуть, займатимуться ще довго.

Однак у мережі вже почали припускати, що в США наближається "ребрендинг".

Не виключено, що це навіть торкнеться його дітищ на кшталт SpaceX і Tesla.

Інші ж припустили, що ситуація цілком побутова і Маск просто хотів показати особисті уподобання.

Не обійшлось і без згадування українських політиків.

А заразом і російських теж згадали.

Як повідомлялося раніше, під час інавгурації Трампа дісталося і його дружині Меланії. Далеко не всі користувачі мережі оцінили її капелюшок, через що з’явилася велика кількість мемів із цього приводу.