"Зіга" Маска підірвала мережу: найкращі меми та жарти
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У мережі припустили, що на США чекають серйозні зміни
Церемонія інавгурації президента США Дональда Трампа вже призвела до появи величезної кількості мемів в українському сегменті мережі.
Оскільки в ньому знайшли схожість з нацистським вітанням, то мережі буквально наразі затопило ще більшою кількістю жартів із цього приводу. "Телеграф" зібрав найкращі.
Не зовсім зрозуміло, що саме підштовхнуло мільярдера на цей крок, але в мережі не виключили, що це не була його ідея.
У будь-якому випадку, пошуками прихованого сенсу користувачі мережі, мабуть, займатимуться ще довго.
Однак у мережі вже почали припускати, що в США наближається "ребрендинг".
Не виключено, що це навіть торкнеться його дітищ на кшталт SpaceX і Tesla.
Інші ж припустили, що ситуація цілком побутова і Маск просто хотів показати особисті уподобання.
Не обійшлось і без згадування українських політиків.
А заразом і російських теж згадали.
Як повідомлялося раніше, під час інавгурації Трампа дісталося і його дружині Меланії. Далеко не всі користувачі мережі оцінили її капелюшок, через що з’явилася велика кількість мемів із цього приводу.