Кдавдія Петрівна, Шапокляк і монахиня: в Україні вибухнули мемами про образ Меланії Трамп на інавгурації

Для інавгурації чоловіка перша леді обрала строгий лук та капелюх, який затуляє її очі

У понеділок, 20 січня 2025 року, о 19:00 за київським часом розпочалася інавгурація 47 президента США Дональда Трампа. Перед цим провели традиційне чаювання у Білому домі з Джо та Джилл Байден, куди новий лідер Штатів прибув із дружиною Меланію Трамп. Нова перша леді прибула у строгому вбранні та капелюсі, який закриває половину її обличчя.

В Україні мережа вибухнула мемами про лук Меланії Трамп. Українці почали порівнювати її з Клавдією Петрівною, монахинею, Шапокляк тощо.

Так, інавгурація Дональда Трампа, який повернувся на посаду президента США, привернула увагу не лише політичними заявами, а й зовнішнім виглядом його дружини, Меланії Трамп. Її вбрання — темне пальто із застібкою та капелюх широкого крою — стало причиною хвилі жартів та мемів у соціальних мережах, зокрема в Україні.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Українці швидко помітили схожість образу Меланії з героями радянських мультфільмів та фільмів. Хтось назвав її "Шапокляк" — відомою героїнею мультфільму про Чебурашку, яка також носила капелюх і мала стриманий, але трохи хитрий вигляд.

Інші побачили в її образі Клавдію Петрівну — українську співачку, яка приховувала свою особистість за великими капелюхами. Користувачі назвали її Меланією Трампівною. Дехто помітив схожість першої леді США із торшером. Ймовірно, саме через форму її капелюха.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Джо Байден показав останнє селфі на посаді президента. Він показав милу світлину з дружиною Джил.